Всього декілька перевірених методів: пух в пуховику більше не буде збиватися в купу під час прання

Мабуть, хоча б раз у житті кожен з нас стикався з проблемою, коли пуховик збивається після прання. Однак, первісний вигляд йому повернути не важко. Потрібно знати всього кілька методів.

Тенісні м'ячики в пральній машині

Покладіть в барабан 2-3 тенісні м'ячики (чи невеликі дерев'яні кубики) разом з пуховиком. Експерти стверджують, що вони допоможуть розбити грудочки пуху, не даючи йому збиватися.

Не забудьте після прання вибрати режим "сушіння" чм "віджимання", додати знову тенісні м'ячики і ще раз прокрутити пуховик в пральній машині.

Масаж куртки на плічках

Повісьте пуховик на плічка і обережно руками збийте пух. Особливу увагу приділяйте тим місцям, де він вже зібрався в грудочки. Найчастіше таке відбувається в нижній частині виробу.

Винесіть на морозяне повітря

В морозну погоду взимку вивішуйте пуховик на балкон чи виносьте на вулицю. Змерзаючи, пух стає більш еластичним, а тому він краще розподіляється.

Що ще потрібно знати, щоб пух в пуховику не збивався

Насамперед, важливо завжди залишати місце в барабані пральної машини. Якщо ви перевантажите його, тоді пуховик і тенісні м'ячики не матимуть змоги вільно переміщатися всередині.

Також обов'язково використовуйте делікатні мийні засоби, які не будуть пошкоджувати структуру пуху.

Не можна сушити пуховик на батареї, адже тепло може пошкодити пух. Такі речі можна висушувати лише на свіжому повітрі.

Читайте також: