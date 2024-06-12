Всього два бюджетні підживлення вдвічі збільшують розмір полуниці — вносити в червні

Садівники добре знають, щоб отримати великий урожай полуниці, потрібно використовувати різноманітні симулятори зростання. А натуральні добрива завжди були й будуть найкращими постачальниками поживних речовин.

Одні з найнеобхідніших мінералів для полуниці в період формування плодів є кальцій, азот та магній. Щоб їх отримали ваші ягоди, дачники рекомендують вносити два добрива.

Пташинний послід — перше відмінне органічне добриво для полуниці. В ньому міститься високий рівень азоту, який необхідний для швидкого зростання зеленої маси.

Щоб приготувати таке добриво, візьміть 1 частину пташиного посліду та розчиніть у 20 частинах води. Залишіть суміш на 2-3 дні, періодично помішуючи. Отриманим розчином потрібно поливати полуницю раз на 2-3 тижні у вегетаційний період. Перед поливанням його потрібно розвести у воді (пропорції 1:10).

Друге важливе для полуниці добриво це деревна зола. В ній міститься багато кальцію та магнію. Ці мікроелементи потрібні для покращення якості плодів та збільшення їх розмірів.

Зола підійде від спалювання деревини, важливо, щоб там не було домішок пластику чи інших матеріалів. Її потрібно просто розкидати під кущами полуниці, але намагайтесь зробити це так, що вона не потрапила на листя.

Можете також приготувати спеціальний розчин: на 10 л води візьміть 200 г золи, перемішайте, настоюйте тиждень. Поливайте цим добривом раз на місяць.

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