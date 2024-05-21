Всього кілька крапель цього добрива – і спатифілум "дякуватиме" пишним цвітінням

Спатифілум – дуже популярна кімнатна рослина, адже вона невибаглива в догляді та має вишуканий вигляд. Щоб насолоджуватися його пишним цвітінням, важливо вносити правильні добрива. І це необов'язково має бути магазинна хімія.

Вдома ви можете приготувати дуже просте, але ефективне добриво. Для цього візьміть шкірку з одного банана, 500 мл води, шкарлупу від 2-3 яєць та 1 ч. л. меду.

Перед приготуванням підживлення ретельно помийте шкірку банана та яєчні шкарлупи. Помістіть їх до ємності, залийте водою і додайте мед. Накрийте кришкою та залиште в теплому місці на 2-3 дні. В цей період суміш бродитиме та наситить воду корисними речовинами.

Після закінчення терміну процідіть рідину через марлю, щоб прибрати шкарлупу та шкірку банана. Концентрат варто зберігати в холодильнику в герметичній ємності.

Перед внесенням добрива у ґрунт розведіть його з водою (1:10) і полийте цим розчином спатифілум. Повторювати процедуру треба раз на тиждень.

Щоб посилити ефект від використання такого домашнього добрива, можете додати до нього інші натуральні компоненти, зокрема кавову гущу чи деревну золу. Не потрібно перегодовувати рослину, особливо в зимовий період, коли вона відпочиває. Якщо помітили будь-які негативні зміни, одразу припиніть підживлення.

Читайте також: