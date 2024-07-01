Всього лише 1 літр настою — і качани виростуть розміром з кавун: що вносити під капусту в липні

Качани капусти починають формуватися від середини липня. Але, якщо ви бачите, що листя росте велике і соковите, але тугий качан не зав'язується, слід рослині допомогти з мікроелементами.

Таке інколи трапляється через надмірно кислий ґрунт. Якщо це саме ваша проблема, тоді обов'язково встигніть внести до середини липня соду чи крейду, щоб нормалізувати кислотно-лужний баланс. В іншому разі потрібні правильні підживлення.

Щоб зав'язалися тугі качани капусти, можете підлити культуру йодовим розчином. Готується він просто. Потрібно взяти 40 крапель йоду на 1 відро води, ретельно перемішати, а потім підлити під кожен кущик. Таке добриво допоможе захистити капусту від хвороб, а також додатково підвищити інтенсивність зав'язування качанів.

Таких підживлень потрібно зробити 4 за один сезон. Інтервал між поливанням — 3-4 тижні. Перше поливання проводять тоді, коли всередині капусти почав згортатися перший лист. Дачники стверджують, що після такого підживлення качани довго зберігаються.

В липні та серпні капуста потребує золи. Ця речовина містить багато калію і фосфору. Саме вони допомагають качанам наливатися і ставати тугими.

З золи пропонуємо вам приготувати такий настій: на 10 л води візьміть 2 л золи, ретельно перемішайте, а потім настоюйте протягом доби. Перед поливанням 1 л настою додатково розвести 10 л води. Після цього полити під кущі. На один кущ потрібно 1 л підживлення.

Одночасно зола ще й розкислює ґрунт, качани формуються великі і тугі, активізується перетікання корисних речовин в головки. Однак, потрібно пам'ятати, що перед внесенням золи, землю потрібно попередньо зволожити. Інакше ефекту ви не дочекаєтесь.

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