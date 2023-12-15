Всього лише один інгредієнт: як можна випрасувати тюль без праски і за лічені хвилини

Прання і прасування штор часто займає надто багато часу та сил. Виявляється, можна випрасувати тюль і без праски. Потрібно приготувати простий засіб з одного інгредієнту.

Однак з цим простим лайфгаком ви зможете швидко випрасувати навіть штори великого розміру. Нудне та важке прасування перетвориться на легкий процес, який буде приносити лише радість. Тепер штори і тюль в вашій оселі завжди будуть ідеально гладкими, а вам навіть не доведеться торкатися праски.

Щоб отримати випрасувані штори без праски, вам знадобляться прості предмети, які зазвичай є в кожному домі, і всього лише один важливий інгредієнт.

Візьміть розпилювач (такий часто використовують для того, щоб розпилювати воду на листя рослин), налийте води до половини, а іншу половину наповність будь-яким кондиціонером для білизни.

Акуратно закрийте кришку, перевірте, щоб вона щільно прилягала і ретельно збовтайте воду з кондиціонером до однорідного стану.

Просто розпиліть отриманий засіб для прасування на вже випрані і розвішені на карнизах штори. Намагайтеся розподілити рідину по тканині рівномірно. Ви відразу помітите, що штори стають гладенькими прямо на очах.

Додатковою перевагою можна назвати те, що штори та тюль не лише прасуються без праски, але й наповнюють кімнату приємним ароматом, який довгий час не зникатиме.

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