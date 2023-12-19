Всього лише один інгредієнт, який є на кожній кухні: як швидко відновити антипригарне покриття

Користувачка TikTok Софі Луїза розповіла в своєму ролику про те, як вона відновлює антипригарне покриття сковороди за лічені хвилини. Виявляється все дуже просто. І вам знадобиться всього лише один інгредієнт, який завжди є під рукою у кухарів.

Як пояснює жінка, спочатку вона миє сковороду з антипригарним покриттям, на якій вже почала пригорати їжа, звичайним мийним засобом м'якою стороною губки. Потім посуд потрібно обов'язково ретельно висушити. Далі жінка ставить сковороду на плиту, розігріває її на середньому вогні до появи пари над поверхнею, а потім засипає все дно звичайною кухонною сіллю.

Через деякий час, коли сіль нагрівається, блогерка струшує її залишки зі сковороди, обов'язково акуратно протирає поверхню паперовим рушником. Після цього можете сміливо лити олію і смажити продукти. Наприклад, Софі Луїза посмажила на камеру яйце, щоб показати, що воно дійсно не пригорить до поверхні.

Цей ролик переглянуло понад три мільйони людей і деякі коментатори навіть зазначили, що це відомий трюк, якому навчають кухарів і співробітників кейтерингу. Так що можна зазначити, що він дійсно працює.

Тож наступного разу, коли помітите, що їжа почала пригорати і приставати до антипригарної сковорідки, не поспішайте її викидати на смітник. Просто нагрійте сіль і посуд буде як новий.

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