Всього лише один кубик — і засмічення проб'є за секунду: як прочистити трубу в раковині

Для господинь засмічення в раковині може стати справжнім нічним жахіттям. Буває все настільки погано, що без допомоги сантехніка важко обійтися. Але існують підручні засоби, які можуть впоратися навіть із сильним засміченням.

Раніше ми писали про те, як використовувати пральну машину без світла. Це дуже корисний лайфгак, враховуючи те, що взимку можуть знову запроваджувати графіки відключення електроенергії. Але часто буває, що проблема на кухні чи у ванній кімнаті з'являється через засмічення труб. Навіть сильне засмічення можна прочистити без допомоги сантехніка та хімічних засобів.

Як пробити засмічення в раковині підручними засобами

Можете приготувати один із таких засобів самостійно. Вам знадобляться продукти, які можна знайти в кожному домі:

лимон;

вода;

сіль;

мийний засіб.

Спосіб приготування засобу від засмічення труби:

Візьміть половину лимона, видаліть всі кісточки, наріжте фрукт маленькими шматочками. Пересипте шматочки лимону в окрему ємність, залийте водою, додайте 2 столові ложки солі. Перемішайте. Суміш, яка вийшла, потрібно перекрутити в блендері до однорідної структури. Процідити сік. До соку додайте одну краплю будь-якого мийного засобу. Перелийте у формочки для льоду.

Формочки потрібно поставити у морозильну камеру, щоб вони замерзли. Всього лише один такий крижаний кубик і засмічення раковини пройде за лічені секунди. Такий саморобний засіб чудово справляється із жиром та іншим сміттям, які осідають на поверхні труб.

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