Всього лише один продукт замінить дорогі засоби для виведення плям: свіжий аромат забезпечений

Мова йде про лимонний сік. Він чудово відбілює і навіть використовується в деяких комерційних мийних засобах. Однак, якщо ви віддаєте перевагу натуральним засобам, а не дорогим магазинним продуктам, лимонний сік можна використовувати для прання білизни. Він виведе плями від вина, фруктів, губної помади, іржі та навіть плісняви.

Чому він працює? Все завдяки високій концентрації м'якої кислоти. Він відрізняється низьким рівнем pH, а також має антибактеріальні властивості. А ще лимони не завдають жодної шкоди тканині і дарують їй приємний свіжий аромат цитрусових.

Часто на одязі з'являються плями від фруктів та ягід, які досить складно видалити. Лимонний сік справиться з ними за кілька хвилин. Змішайте 2/3 склянки води та 1/3 склянки лимонного соку. Після цього акуратно протріть плями розчином. Коли сік розмиє пляму, помістіть річ в пральну машину і виперіть як зазвичай.

А ще лимонний сік чудово справляється із жовтими плямами. Візьміть цей продукт і нанесіть на одяг, потім залишіть річ на цілий день на сонці. Після цього виперіть її руками чи у пральній машинці.

Щоб білі речі знову засяяли білосніжною красою, змішайте лимонний сік та сіль. Нанесіть на плями спочатку сік, потім насипте трішки солі, акуратно втирайте суміш, а потім змийте водою. Повторюйте процедуру, поки пляма повністю не зникне. Потім дайте речі висохнути і виперіть у пральній машинці.

Лимонний сік можна змішувати і з харчовою содою. Це буде дійсно потужний засіб для виведення плям, який впорається навіть з кавою чи чаєм. А ще така суміш нейтралізує запах.

Якщо на одязі з'явилися плями плісняви, використовуйте лимонний сік і сіль. З цих інгредієнтів потрібно приготувати суміш, схожу на пасту. Потім нанести на всі плями, повісити одяг на сонці, щоб він висох, а потім далі випрати у гарячій воді.

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