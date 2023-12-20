Всього лише один секретний інгредієнт — ідеальна яєчня-бовтанка готова

Ви ніколи не здогадаєтесь, що, на думку відомої поварки, можна додати до яєчні-бовтанки, щоб зробити її смак ідеальним.

Відома шеф-поварка з Австралії Меггі Бір (Maggie Beer) розповіла про секретний інгредієнт, який вона завжди додає під час приготування яєчні-бовтанки. І це досить неочікуваний продукт.

Спочатку для приготування ідеальної яєчні-бовтанки, Бір розбиває в горщик чотири яйця і ретельно взбиває їх вінчиком. Потім вона солить майбутню страву і додає 1/3 склянки вершків.

І лише після цього приходить черга її секретного інгредієнта. Меггі Бір пояснила, що вона дуже любить додавати до яєчні-бовтанки натерту апельсинову шкірку. Хоча такий інгредієнт, здається, зовсім не пасуватиме до яєць, однак він допомагає повністю розкрити смак страви, зробити його унікальним.

При цьому Бір розповіла, чим довше апельсинова шкірка пробуде в суміші для яєчні-бовтанки, тим смачнішою вийде страва. Тому вона бере цілий апельсин і натирає на терку шкірку прямо у горщик з іншими інгредієнтами.

Після цього поварка ретельно перемішує всі компоненти яєчні-бовтанки вінчиком, розігріває сковорідку, змащує її вершковим маслом і виливає туди суміш. Смажити бовтанку потрібно всього лише кілька хвилин і не забувати постійно помішувати лопаткою. Подати яєчню можна, наприклад, на тості з маслом, додавши трішки перцю.

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