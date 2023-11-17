Всього лише один трюк поверне свіжість та чистоту вашим подушкам — без щітки та пральної машини

Як повернути подушкам свіжість та чистоту, не використовуючи при цьому прання?

Чистота постільної білизни — це запорука міцного та здорового сну. Однак з часом подушки втрачають свій об'єм та білий колір. Для освіження не завжди можливо скористатися пральною машиною. Проте не варто переживати. За допомогою одного простого рецепту ви зможете швидко повернути білизну подушкам без пральної машини та щітки.

Насамперед, потрібно зробити спеціальний розчин. Для цього підготуйте:

5 літрів теплої води;

1 столову ложку соди;

1 склянку оцту;

1 столову ложку шампуню чи рідкого мила.

Ці компоненти можна знайти в кожному будинку. Поєднуючись, вони утворюють потужний засіб від плям, жовтизни та неприємного запаху.

Як почистити подушки без пральної машини / Фото: Unsplash

Далі все досить просто. Спочатку перевірте подушку на наявність пошкоджень, адже навіть через найменші дірочки може втрачатися наповнювач, що погіршить ситуацію. Якщо виявили — акуратно їх зашийте.

Тепер можете занурювати подушку у підготовлений розчин. Залишіть на 30-40 хвилин. Не забувайте інколи перевертати подушку та злегка її м'яти для кращого проникнення засобу.

Після цього потрібно всього лише прополоскати річ у чистій воді, обережно віджати (не скручуйте), щоб не пошкодити структуру наповнювача.

Залишіть подушку на свіжому повітрі чи в теплому місці без прямих сонячних променів, щоб вона висохла. Регулярно збивайте, щоб повернути об'єм. За допомогою такого способу ви зможете відновити зовнішній вигляд подушки, видалити алергенів та пилових кліщів, покращити запах та в цілому подовжити термін використання.

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