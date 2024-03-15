Всього лише одна фраза покаже, що людина не хоче з вами спілкуватися: найпопулярніша відмовка

Психологи стверджують, що саме ця популярна відмовка практично завжди вказує на те, що з вами не хочуть спілкуватися.

Хоча ця відмовка має кілька варіацій, але її сенс залишається незмінним і приблизно має такий вигляд: "Я зайнятий, давай якось в інший раз". Чим частіше ви її чуєте від своїх друзів, знайомих, рідних, тим менше хочеться ділитися з людиною переживаннями, емоціями, діями, думками та й, банально, часом.

Річ не в тім, що людина дійсно настільки зайнята, що не може приділити хвилину часу іншій, особливо, якщо вона відчуває до цієї особи симпатію чи дружбу.

Звісно кожен з нас хоча б раз у житті був настільки завантажений роботою та іншими справами, але для своїх близьких чи коханих ми завжди знаходимо час для того, щоб побачитися, поговорити за чашкою кави чи навіть просто зателефонувати і запитати про те, як вони себе почувають.

І якщо людина через свою неорганізованість може забути привітати з днем народження, перетелефонувати або спізнитися на зустріч, то постійна зайнятість вказує саме на те, що вона не відчуває теплих почуттів до вас і не хоче спілкуватися.

Цікаво, що психологи також виділяють такі ознаки того, що людина не хоче з вами розмовляти. Насамперед, вона буде читати повідомляння ніби між рядків. Найчастіше, коли вам довго відповідають на повідомлення чи не телефонують після пропущенного дзвінка, це означає, що ви не цікаві співрозмовнику.

На небажання спілкуватися може вказувати і тон співрозмовника. Він буде роздратованим. Якщо людина щиро зацікавлена у розмові з вами, її голос звучатиме ввічливо. А ще, кажуть експерти, люди, які не хочуть з вами спілкуватися, не будуть дивитися в очі. Їхній погляд блукатиме по компнаті чи раз у раз падатиме на годинник.

Читайте також: