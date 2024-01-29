Всього лише одна річ допоможе подовжити свіжість продуктів в холодильнику: вона є на кожній кухні

Якщо потрібно збільшити термін зберігання продуктів в холодильнику, особливо свіжість овочів, варто скористатися однією хитрістю.

Весь секрет в одному єдиному продукті, який точно є на кожній кухні. Мова йде про звичайнісіньку сіль.

Щоб цей інгредієнт спрацював так, як вам потрібно, насипте невелику кількість солі в миску чи іншу ємність і поставте в холодильник. Рекомендовано розміщувати її в ящику для зберігання овочів, якщо ви хочете, щоб вони довше залишалися свіжими.

Чому сіль добре працює? Вона є природним абсорбентом, який ефективно та надійно поглинає надлишки вологи, що утворюються всередині холодильника.

Завдяки такій простій хитрості ваші овочі будуть довше залишатися свіжими та смачними.

А ще сіль в холодильнику допомагає знищити всі неприємні запахи, які можуть з'являтися всередині і псувати апетитний аромат продуктів та готових страв.

Для збільшення корисного ефекту, додайте до солі невелику кількість меленої кориці, добре перемішайте і поставте на полицю в холодильнику.

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