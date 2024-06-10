Всього лише одна жменя цього добрива на відро: помідори і огірки даватимуть урожай до самої осені

Досвідчені городники стверджують, що лише одна жменя певної речовини, додана у відро води, допоможе значно прискорити зростання огірків та помідорів. Зробіть це вже в червні — і урожай збиратимете до осені.

За словами експертів для плодоношення огірків та помідорів одним з найкращих натуральних добрив вважається кропива. В ній міститься велика кількість корисних мікроелементів, у тому числі азот, калій, залізо, які необхідні для активного зростання цих культур.

Щоб приготувати еффективне підживлення, потрібно взяти одне відро води і жменю подрібненої кропиви. Зелене добриво залишається на 24 години під кришкою у теплому місці, щоб воно перебродило.

Фахівці радять поливати отриманим настоєм помідори та огірки вранці або ввечері, щоб уникнути появи на листі сонячних опіків. Завдяки такому натуральному добриву ви зможете зміцнити кореневу систему культур і покращити їх загальний стан.

Городники рекомендують використовувати такий настій для підживлення огірків і томатів раз на два тижні. За їхніми словами, саме завдяки регулярності ви зможете підтримувати оптимальний рівень поживних речовин у ґрунті, а це позитивно впливає на розвиток самої рослини. Особливо важливо це у період плодоношення, коли культурам потрібна додаткова підтримка.

Для досягнення максимальних результатів також потрібно дотримуватися певних рекомендацій. Насамперед, намагайтесь завжди стежити за вологістю ґрунту, уникаючи його пересихання чи перезволоження. Також не забувайте регулярно видаляти бур'яни, які можуть забирати необхідні огіркам та томатам поживні речовини. Щоб вберегти вологу і справитися з бур'янами, кажуть досвідчені городники, можна спробувати метод мульчування.

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