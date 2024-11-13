Всього один інгредієнт змінить смак салату з капусти: будете готувати щодня

Свіжа капуста - це смачно та корисно. Чимало людей їдять салати з капусти просто з олією та сіллю. Але його дуже просто зробити смачнішим, якщо додати лише один інгредієнт. Що додають досвідчені кухарі, щоб покращити салат з капусти?

Салат з капусти буде мати не перевершений смак, якщо додати до нього яблуко. Спершу поєднання може здаватися дивним, але варто спробувати хоча б раз, щоб відчути ідеальний смак. В ресторанах часто додають цей фрукт у салати, це робить страву вишуканою.

Хитрощі приготування салату з капусти та яблуком

Капусту потрібно нарізати тонесенькими смужками, щоб вона краще просочилася соком та стала ще ніжнішою. Чим тонше порізати, тим кращий буде результат.

Щоб розм’якшити капусту, після нарізання гарненько пом’яти її руками, додавши дрібку солі.

Яблуко потрібно брати зеленого сорту, кисло-солодкого на смак.

Яблуко краще натерти на великій тертці або нарізати дуже тонкою соломкою. Щоб воно не потемніло, збризнути його лимонним соком, який до того ж додасть салату приємної свіжості.

Для заправки найкраще використовувати якісну оливкову олію першого холодного віджиму. Можна взяти й звичайну соняшникову. До олії додати трохи меленого перцю.

За бажанням можна додати свіжу зелень, соняшникове насіння.

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