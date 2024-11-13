Всього один інгредієнт змінить смак салату з капусти: будете готувати щодня

Звичайна капуста може перетворитися на святкову страву завдяки одному простому продукту.
Свіжа капуста - це смачно та корисно. Чимало людей їдять салати з капусти просто з олією та сіллю. Але його дуже просто зробити смачнішим, якщо додати лише один інгредієнт. Що додають досвідчені кухарі, щоб покращити салат з капусти?
Салат з капусти буде мати не перевершений смак, якщо додати до нього яблуко. Спершу поєднання може здаватися дивним, але варто спробувати хоча б раз, щоб відчути ідеальний смак. В ресторанах часто додають цей фрукт у салати, це робить страву вишуканою.
Хитрощі приготування салату з капусти та яблуком
- Капусту потрібно нарізати тонесенькими смужками, щоб вона краще просочилася соком та стала ще ніжнішою. Чим тонше порізати, тим кращий буде результат.
- Щоб розм’якшити капусту, після нарізання гарненько пом’яти її руками, додавши дрібку солі.
- Яблуко потрібно брати зеленого сорту, кисло-солодкого на смак.
- Яблуко краще натерти на великій тертці або нарізати дуже тонкою соломкою. Щоб воно не потемніло, збризнути його лимонним соком, який до того ж додасть салату приємної свіжості.
- Для заправки найкраще використовувати якісну оливкову олію першого холодного віджиму. Можна взяти й звичайну соняшникову. До олії додати трохи меленого перцю.
За бажанням можна додати свіжу зелень, соняшникове насіння.
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