Всього п'ять капель — і мурахи забудуть дорогу до городу на все літо: більше не псуватимуть грядки

Хоч мурахи і є важливою ланкою екосистеми, проте на городі вони скоріше шкодять. Тому важливо знати, як позбутися мурах народними засобами, щоб не вбити їх, але надовго вигнати з ділянки.

Мурахи можуть приносити з собою неприємний запах, пошкоджувати рослини та навіть псувати майно в будинку. На щастя, існує простий спосіб позбутися мурах раз і назавжди. Мова йде про борну кислоту.

У боротьбі з мурашиними гніздами борна кислота виявилася дуже ефективним засобом. Її запах та смак викликають у комах дискомфорт, а тому вони швидко починають шукати нове місце проживання. Для того, щоб позбутися мурах, візьміть п'ять капель борної кислоти, змішайте з вибитим яйцем чи цукром, а потім розподіліть там, де найчастіше з'являються мурахи.

Але, щоб мурахи не шкодили рослинам і не лізли в будинок, потрібно також щось зробити з самим мурашником.

Для оброблення мурашиних гнізд можна приготувати розчин з оцту і нашатирного спирту. Їх потрібно розвести у воді (на 10 літрів), взявши 2 столові ложки оцту, 2 столові ложки нашатирного спирту 100%, а потім додайте кілька крапель будь-якої рідини для прилипання (це може бути, наприклад, гель для миття посуду). Перелийте отриманий розчин в пульверизатор, а потім обприскайте мурашині гнізда і рослини навколо них.

Використовуючи найефективніші засоби від мурах, ви зможете вже зовсім скоро забути про цю проблему.

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