Всього за 10 хвилин: як відмити газові конфорки від жиру і зробити їх знову блискучими

Конфорки на газовій плиті також потрібно очищати від жиру, який бризкає під час приготування їжі. Робити це рекомендовано хоча б раз на місяць, щоб утримувати кухню в чистоті. Як відмити газові конфорки за допомогою простого засобу?

Напевно, багато хто погодиться, що відмивати газову плиту — та ще справа. Але, виявляється, бруд із конфорок можна без проблем видалити, використовуючи простий засіб, який знайдеться на кожній кухні.

Як відмити газові конфорки

Насамперед потрібно акуратно зняти решітки з газової плити. Тепер у вас є доступ до конфорок, які також потрібно зняти і скласти в доволі глибоку миску. Підійде будь-яка ємність, яку не використовують для приготування їжі.

Потім візьміть 2 столові ложки лимонної кислоти, засипте конфорки і залийте зверху окропом. Лимонна кислота досить ефективно і швидко розщеплює жир та інші відкладення на поверхні. Якщо конфорки ще не дуже сильно забруднилися, однієї такої процедури буде цілком достатньо. Бруд просто відшарується і відійде сам.

Як приготувати домашній засіб для чищення газової плити

Якщо конфорки дуже забруднені і звичайна лимонна кислота не допомагає їх відчистити, можете приготувати такий розчин:

2 столові ложки соди;

1 столова ложка перекису водню;

1 чайна ложка будь-якого засобу для миття посуду.

Всі інгредієнти змішайте так, щоб утворилася густа суміш. За допомогою старої зубної щітки нанесіть її на конфорки. Пам'ятайте, що цю процедуру краще проводити в гумових рукавичках. Паста відмінно розчиняє бруд і жир. Її навіть можна використовувати, щоб відмити важкодоступні місця на самій газовій плиті.

Важливу роль у цьому засобі відіграє сода, яка розм'якшує плями й видаляє забруднення. Засіб для миття посуду потрібен тут, щоб впоратися з жиром, а перекис водню дезінфікує поверхню.

Чим ще корисний такий засіб

Якщо ви приготували забагато засобу, не хвилюйтеся. Його можна перелити до герметичної ємності і зберігати до місяця.

Ним також можна очищати санвузол, важкодоступні місця на стільниці тощо.

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