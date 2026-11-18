Скільки коштує сонячна електростанція для будинку / © pexels.com

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Власна електростанція дає змогу забезпечувати будинок електроенергією вдень, накопичувати її в акумуляторах і використовувати під час відключень.

Щоправда, таке рішення потребує чималих вкладень. 2026 року облаштування сонячної електростанції для приватного будинку може стати у кілька сотень тисяч гривень. Скільки доведеться заплатити за обладнання, від чого залежить ціна та чи вдасться повернути витрачені гроші — розбираємося далі.

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Скільки коштують сонячні панелі для приватного будинку 2026 року

Ціна сонячної електростанції залежить передусім від її потужності. Також на кінцеву суму впливають виробник панелей, тип інвертора, кількість акумуляторів і вартість монтажних робіт.

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Для приватного будинку можна розглядати кілька варіантів:

Сонячна електростанція на 5 кВт — приблизно 180–230 тисяч гривень. Така система може підійти для невеликого будинку, де немає великої кількості потужної побутової техніки. Станція на 10 кВт — орієнтовно 380–520 тисяч гривень. Цей варіант частіше розглядають власники просторих будинків із більшим споживанням електроенергії. Сонячна електростанція на 15 кВт — від 420 тисяч до понад 550 тисяч гривень. Такої потужності може потребувати велике домогосподарство з електричним опаленням, бойлером та іншими енергоємними приладами.

Йдеться про орієнтовну вартість систем із монтажем. У різних компаній ціни можуть помітно відрізнятися навіть на обладнання однакової потужності. Перед замовленням варто уточнити, що саме входить у кошторис: панелі, інвертор, акумулятори, кріплення, кабелі та роботи з підключення.

Є ще один момент, про який часто забувають під час вибору станції. Потужність панелей сама по собі не визначає, як довго будинок зможе обходитися без електрики. Для цього потрібно враховувати місткість акумуляторів і те, які прилади працюватимуть одночасно. Наприклад, система з невеликим акумулятором може забезпечувати базові потреби кілька годин, але не розрахована на тривалу роботу потужного електрообладнання.

Скільки можна заощадити на електроенергії

Власна сонячна електростанція допомагає скоротити рахунки за світло. У сонячні дні частину електроенергії будинок отримує безпосередньо від панелей, тому споживання з централізованої мережі зменшується.

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За орієнтовними розрахунками, для станції потужністю 10 кВт фінансова вигода може бути такою:

32–38 тисяч гривень на рік за місячного споживання близько 350 кВт/год;

40–48 тисяч гривень на рік, якщо будинок використовує приблизно 600 кВт/год на місяць;

38–45 тисяч гривень на рік за споживання близько 1000 кВт/год щомісяця.

На ці цифри впливає кілька чинників. Насамперед — скільки електроенергії станція виробляє протягом року та яку її частину родина використовує самостійно. Має значення і можливість передавати надлишки в мережу за відповідними умовами.

Щоб отримати більше користі від сонячних панелей, варто змінити звичний графік використання деяких приладів. Наприклад, пральну машину, посудомийку чи бойлер за можливості краще вмикати вдень, коли станція активно виробляє електроенергію. Так менше енергії доведеться брати з мережі або акумулятора.

Водночас узимку виробіток сонячних панелей зазвичай знижується через коротший світловий день і погодні умови. Тому розраховувати на однакову економію протягом усіх місяців року не варто.

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Коли окупляться сонячні панелі

Перш ніж витрачати кілька сотень тисяч гривень на сонячну електростанцію, варто порахувати, за який час ці гроші повернуться завдяки економії та можливому продажу надлишків електроенергії.

Для прикладу, якщо станція потужністю 10 кВт коштує 430–450 тисяч гривень, її орієнтовний термін окупності може становити 9–14 років. Такий результат можливий за сприятливих умов експлуатації та достатнього рівня економії.

Якщо родина споживає більшу частину виробленої електроенергії самостійно, це допомагає зменшити витрати на комунальні послуги. Якщо ж у денний час будинок майже порожній, частина виробленої енергії може залишатися невикористаною. У такому разі варто заздалегідь продумати систему накопичення або можливість продажу надлишків.

На термін окупності також впливають витрати на обслуговування обладнання, стан акумуляторів, можливий ремонт і зміни тарифів.

Тож перед купівлею сонячних панелей краще не орієнтуватися лише на рекламні обіцянки монтажників. Варто зібрати рахунки за електроенергію хоча б за рік, оцінити середнє споживання та попросити компанію підготувати розрахунок очікуваного виробітку саме для вашого будинку.

2026 року сонячні панелі можуть бути вигідним рішенням для власників приватного житла, особливо якщо домогосподарство споживає багато електроенергії. Однак через високу початкову вартість обладнання поспішати з купівлею не варто. Спочатку потрібно визначити необхідну потужність, порівняти кілька пропозицій і з’ясувати, скільки реально вдасться заощаджувати щомісяця.

FAQ

Скільки коштують сонячні панелі для приватного будинку 2026 року?

Ціна залежить від потужності та комплектації станції. Орієнтовно система на 5 кВт коштує 180–230 тисяч гривень, на 10 кВт — 380–520 тисяч гривень, а на 15 кВт — від 420 тисяч до понад 550 тисяч гривень. Уточнювати потрібно повну вартість разом із монтажем та акумуляторами.

За скільки років окупаються сонячні панелі?

Сонячна електростанція потужністю 10 кВт вартістю 430–450 тисяч гривень може окупитися приблизно за 9–14 років. На цей термін впливають обсяги споживання електроенергії, продуктивність панелей, сезонність і можливість продавати надлишки виробленої енергії.

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