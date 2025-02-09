Встановлено максимальний вік, до якого може дожити людина: це зовсім не 120-130 років

Дослідники з Сінгапуру встановили, як пише Dailygalaxy, що 150 років – це максимальний вік життя людини, навіть незважаючи на досягнення сучасної медицини. Науковці взяли тисячі зразків крові у мешканців Великобританії та США, щоб провести масштабне дослідження. Експерти хотіли дослідити й розгадати секрет механізмів, які застосовує організм, щоб боротися зі стресом, хворобами та процесами відновлення.

У ході експерименту вчені виявили, що з віком організм стрімко втрачає свою відновлювану функцію. Цей процес називається фізіологічною стійкістю і він виявився ключовим фактором у визначенні тривалості життя людини.

«Старіння являє собою поступову втрату здатності організму підтримувати гомеостаз. Зрештою навіть незначні стресові фактори можуть призвести до критичного збою всіх систем організму», - пояснює провідний науковець проєкту Тімоті Пирков.

За даними математичних моделей, абсолютна межа людського життя становить 150 років. Після цього рубежу навіть найздоровіший організм втрачає здатність до свого відновлення. Вчені наголошують, що навіть перемога над найсерйознішими старечими захворюваннями, такими як рак, серцево-судинні та іншими хронічними хворобами, не зможе подолати цей фундаментальний віковий бар’єр.

Хоча науковці впевнені, що революційні досягнення в галузі біотехнологій, регенеративної медицини та клітинного перепрограмування здатні не тільки сповільнити процеси старіння, а й подолати 150-річний рубіж людського життя, який раніше вважався недосяжним.

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