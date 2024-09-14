Встигніть до перших холодів: як підготувати волоський горіх до зими, щоб він був усипаний плодами

Все частіше українці стикаються з тим, що волоський горіх дає невеликий урожай. Плоди дрібні, швидко чорніють. Що потрібно зробити до перших холодів, щоб виправити ситуацію?

Ще декілька років тому проблем з волоськими горіхами не було. Вони плодоносили настільки сильно, що урожаю вистачало і для родини, і на продаж. Однак, останнім часом ситуація докорінно змінилася. Причина відома далеко не всім українцям. І криється вона в захворюванні бактеріальна плямистість або марсонія.

Марсонія, насамперед, вражає плоди цього дерева, а також листя та молоді пагони. Проявляється вона у вигляді невеликих коричневих плям, які, як правило, починають з'являтися в другій половині літа.

Щоб побороти проблему, фахівці радять використовувати препарати на основі міді, однак, не бордоську суміш, яка на сьогоднішній день вже застаріла. Спробуйте більш сучасні аналоги: Оксихом, Купроксат, Блу Бордо. Вони швидко розводяться, а потім так само просто використовуються.

Волоські горіхи слід обробляти від самого початку вегетаційного періоду. Але, якщо ви не встигли це зробити, не біда. Садівники радять обов'язково провести процедуру на початку осені. Не забудьте додатково закріпити результат ще одним обробленням перед настанням справжніх холодів, коли дерева вже майже скинули все листя. Цього разу краще використовувати тривідсотковий залізний купорос та одновідсотковий карбамід.

Слід звернути увагу, що хвороба "зимує" в опалому листі та падалиці, а тому не полінуйтесь їх прибрати і вивезти подалі від ділянки. Якщо ви цього не зробите, то навесні спори знову піднімуться по дереву і урожай пропаде.

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