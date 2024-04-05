Встигніть до Великодня: ці п'ять квітів потрібно посадити до великого християнського свята

Великдень — одне з найважливіших свят в релігійному календарі українців. 2024 року християни східного обряду святкуватимуть його 5 травня. А тому у квітні потрібно встигнути посадити деякі квіти.

Щоб вже влітку ці рослини радували пишним квітінням, потрібно висадити їх вже у квітні. Цей весняний місяць вважається ідеальним, адже температура повітря вже достатньо прогрівається, тому вони приймуться досить швидко.

Саме за місяця до Великодня садівники радять висаджувати у відкритий ґрунт ці п'ять рослин.

Соняшник

Завдяки високим стеблам та яскравим квітам соняшники здатні прикрасити будь-який сад. Ці рослини рекомендовано висаджувати у родючий ґрунт. Сіяти соняшник радять на глибину 2-2,5 см. В більшості регіонах України його висівають в другій половині квітня. Квіти з'являться приблизно через 80 днів. А щоб рослина швидше зацвіла, фахівці радять її пасинкувати.

Космея

Квіти чимось схожі на ромашку, але можуть мати різні кольори. За ними досить легко доглядати. Космея рясно квітне, а тому стане прикрасою вашого саду. Сіяти насіння квітки рекомендовано на сонячній ділянці у добре дренований ґрунт. Влітку, коли рослини розцвітуть, вони приваблюватимуть бджіл та метеликів.

Настурція

Насіння настурції також радять сіяти на сонячній ділянці, може підійти і злегка затінена. Але пам'ятайте, що ця квітка дуже любить сонце. Цікаво, що квіти настурції їстівні. Їх додають до салатів чи випічки.

Календула

Насіння цієї рослини висівають на сонячній чи злегка затіненій ділянці. Ґрунт повинен бути добре дренованим та вологим. Квіти у календули яскраві та кольорові, а тому здатні прикрасити подвір'я вашого будинку влітку та привернути увагу бджіл.

Запашний горошок

Ця рослина відрізняється чарівним ароматом, за що і отримала свою назву. Сіяти насіння потрібно у дренований та вологий ґрунт, який додатково збагачують компостом. Для квітки обов'язково ставлять опору, адже вона полюбляє обвиватися навколо предметів.

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