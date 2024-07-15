Встигніть обрізати до вересня деякі дерева: це допоможе отримати ще більший урожай наступного року

Деякі садівники впевнені, що обрізати дерева краще всього навесні та восени, але експерти радять також проводити обрізання влітку.

Вважається, якщо обрізати наприкінці літа плодові дерева, то ви допоможете значно полегшити їхнє "життя". Однак, слід знати, які саме дерева неодмінно збільшать урожай після літнього обрізання.

В літню пору, за словами садівників, можна обрізати такі плодові дерева:

груша;

персик;

слива;

яблуня;

алича.

Обрізання в літній період допоможе, насамперед, прорідити їхню крону, а додатково позбавить поганих гілок та покращить і активізує процес формування плодів. Фахівці стверджують, що після літнього обрізання ці дерева значно краще накопичують корисні речовини, а тому легше переживають зиму.

Як правильно обрізати плодові дерева влітку

Садівники радять обрізати верхні частини молодих гілок. Обов'язково залишіть на них п'ять листочків. Також можна надломати молоді пагони до основи, але лише в тому разі, якщо потрібно виправити напрямок зростання гілки.

Інколи молоді пагони потрібно зробити трішки коротшими, залишивши до 2 листочки, а коли відростуть гілки збоку, то ще раз так само підрізати. Обрізання проводять гострим секатором чи своїми руками (за геть молодих пагонів).

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