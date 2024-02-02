Встигніть посадити найближчі два тижні: вже цього сезону отримаєте урожай полуниці з розсади

Якщо ви хочете цього року оновити полуничну грядку, саме час посадити на підвіконні розсаду. Встигнете до середини лютого і отримаєте урожай вже цього сезону.

Передусім, потрібно визначитися, яку саме полуницю на розсаду ви збираєтесь садити: ремонтантну чи звичайну. Перша дозволяє кілька разів на сезон збирати урожай, тому багато хто віддає перевагу саме цьому виду. Найкращі сорти, які зарекомендували себе з хорошого боку: Альпійська, Солемахер тощо.

В будь-якому разі на дно ємності викладіть керамзіт і тільки після цього насипайте землю. Вона повинна бути злегка вологою. Зробіть борозденки глибиною приблизно 0,5 см. Між ними повинна бути відстань не менше 3 см. Кожне заглиблення полийте розчином марганцівки і води.

Тепер можна висипати насіння полуниці, зверху не забудьте полити водою з пульверизатора і накрити ємність плівкою, щоб утворився парниковий ефект. Цікаво, що фахівці не радять засипати насіння зверху землею. Поставте майбутню розсаду у приміщенні, де температура не опускається нижче +22 градусів.

Перші проростки з'являться вже через 2-3 тижні. Тепер важливо контролювати, щоб земля в ємності не пересихала. Тому обов'язково періодично поливайте розсаду з пульверизатора і провітрюйте її.

Коли у кущиків вже з'явиться хоча б 5-6 листочків, пересадіть розсаду у окремі горщики. На дно кожного також важливо викласти дренаж. Землю насипайте свіжу: пухку і поживну. А ось у відкритий ґрунт кущити пересаджують наприкінці травня.

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