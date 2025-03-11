Встигніть зробити це в березні, поки не розпустилися бруньки: чим обприскати сад від шкідників

Перше оброблення плодових дерев у середині березня є важливим етапом догляду за садом після зими.

Садівник Володимир Шпак на своєму YouTube-каналі зазначає, що першу обробку саду необхідно провести ще до того, як почнуть розпускатися бруньки. Для цього застосовують спеціальні засоби, які допомагають знищити шкідників та грибкові спори, що залишаються на корі дерев.

Шпак повідомив, що для обробки саду в березні він застосував прилипач "Олемікс" та контактний фунгіцид "Медян Екстра".

Підготовка та використання розчину:

Візьміть 10 л води, додайте 200 мл прилипача і 30 мл фунгіциду. Обробіть сад.

"Цим методом ми знищуємо шкідників, що зимують. Прилипач формує захисну плівку, що блокує доступ кисню до шкідників, через що вони гинуть", – пояснив садівник принцип роботи розчину.

Оброблення дерев у саду до розпускання бруньок є важливою, оскільки в цей період шкідники та хвороби ще перебувають у стадії зимового спокою. Якщо не провести процедуру до цього часу, шкідники можуть почати активізуватися разом із розкриттям бруньок, що значно ускладнить боротьбу з ними в майбутньому.

До того ж, на початку весни більшість шкідників і грибкових захворювань зосереджуються на корі та гілках, і оброблення в цей період дозволяє ефективно знищити їх ще до того, як вони почнуть шкодити молодим пагонам і листям. Це допомагає забезпечити здоров'я дерев і сприяє їх нормальному росту і розвитку впродовж усього сезону.

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