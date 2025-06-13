Вступ до київських вишів на бюджет у 2025 році: яких прохідних балів очікувати абітурієнтам

Вступна кампанія 2025

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Вступна кампанія 2025 року обіцяє бути черговим випробуванням для абітурієнтів, які мріють здобути вищу освіту за кошти держави. Конкуренція за бюджетні місця в закладах вищої освіти Києва традиційно залишається високою, особливо на престижних та затребуваних спеціальностях. З огляду на тенденції попередніх років, майбутнім студентам варто заздалегідь ознайомитися з орієнтовними прохідними балами та стратегіями вступу.

Загальні тенденції та очікувані бали

За даними освітніх порталів, зокрема Освіта.ua, рейтинговий бал для вступу до столичних вишів у 2025 році, за попередніми прогнозами, коливатиметься від 118 до 165 балів. Хоча точні прохідні бали формуються лише після завершення вступної кампанії та залежать від багатьох факторів (кількості поданих заяв, результатів НМТ/ЗНО, обсягів державного замовлення), очікується, що цьогорічні показники будуть приблизно на рівні минулого року.

Спеціальності з підвищеними вимогами

Для низки спеціальностей традиційно встановлюються підвищені вимоги до мінімального конкурсного балу. Це пов’язано з їхньою високою популярністю та значною конкуренцією. Абітурієнти, які планують вступати на такі напрямки, повинні мати рейтинговий бал не нижче 150. До них належать:

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Медичні спеціальност — «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія», «Фармація, промислова фармація», «Медична психологія».

Правові та міжнародні спеціальності — «Право», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини».

Управлінські спеціальності — «Публічне управління та адміністрування».

Ці спеціальності вимагають не лише високих балів, а й значної підготовки та усвідомленого вибору.

Орієнтовні прохідні бали до провідних вишів Києва (за даними минулого року)

Щоб краще орієнтуватися в конкурсній ситуації, варто звернути увагу на прохідні бали минулих років, адже вони є індикатором рівня конкуренції.

Вищі прохідні бали:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 165,81 бала

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 162,25 бала

Університет «Київська школа економіки» — 161,16 бала

Національний університет «Києво-Могилянська академія» — 156,58 бала

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця — 148,87 бала

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — 140,29 бала

Київський національний університет будівництва і архітектури — 140,23 бала

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка — 140,16 бала

Державний торговельно-економічний університет — 140,00 бала

Київський національний лінгвістичний університет — 139,95 бала

Заклади з нижчими прохідними балами

Для абітурієнтів, чий конкурсний бал може бути нижчим, існують навчальні заклади, де вимоги до вступу на бюджет менш суворі. Це часто стосується коледжів та академій мистецького спрямування.

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Київський фаховий коледж прикладних наук — 118,53 бала

Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства — 120,53 бала

Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра — 126,45 бала

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського — 126,77 бала

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв — 127,50 бала

Ці заклади можуть бути гарною альтернативою для тих, хто прагне здобути спеціалізовану освіту або почати навчання з фахового молодшого бакалаврату.

Важливі нюанси вступної кампанії 2025 року

Кількість бюджетних місць залежить від обсягів державного замовлення, яке визначається Кабінетом Міністрів України. Наразі проєкт постанови про обсяги держзамовлення ще перебуває на стадії обговорення в Міністерстві освіти і науки та Міністерстві економіки. Проте, вже зараз очевидно, що пріоритет буде надано спеціальностям, пов’язаним з відновленням країни та її інфраструктури, а також природничим наукам.

Очікується велике державне замовлення на:

Інженерні спеціальності: архітектура, будівництво, транспортні технології.

Природничі науки: фізика, хімія, математика.

Це свідчить про стратегічний підхід держави до підготовки фахівців, необхідних для майбутнього розвитку України.

Абітурієнти мають право подати документи до п’яти закладів вищої освіти на бюджетну форму навчання (пріоритетні заяви) та до десяти заяв на платну форму навчання.

Рекомендації для вступників

Ретельно вивчайте правила прийому обраного вишу та спеціальності.

Стежте за оновленнями на офіційних сайтах закладів вищої освіти та Міністерства освіти і науки України. Інформація про прохідні бали, обсяги держзамовлення та умови вступу може змінюватися.

Розгляньте можливість подачі заяв на різні спеціальності та до різних ВНЗ, щоб збільшити свої шанси на вступ.

Вступна кампанія — це відповідальний етап, і добре спланована стратегія допоможе вам досягти бажаної мети.

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