Чим можна підживити кабачки в червні / © unsplash.com

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Саме в червні кабачки потребують обов’язкового підживлення, адже на початку літа вони набираються сили, яка необхідна для розростання. Від їхнього здоров’я залежатиме майбутній урожай та кількість плодів.

Городники використовують для підживлення кабачків різноманітне добриво, а тому часто буває важко обрати щось одне. Фахівці стверджують, що найбільше користі для кабачків дасть саме курячий послід. В ньому міститься багато азоту, який необхідний для розростання листя.

Таке добриво слід приготувати заздалегідь, тому що органіка повинна добре настоятися перед підживленням. Розчиняють його у воді в співвідношенні 1:1. Концентрат потрібно залишити на 3-4 дні.

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Безпосередньо перед підживленням візьміть 0,5-літрову банку концентрату і розчиніть її у 10 л води. Якщо немає курячого посліду, можете замінити його будь-яким засобом, де найбільше саме азоту.

Вливайте добриво ковшиком під кожен кущ.

Дехто рекомендує замінити курячий послід коров’яком. В ньому теж дуже багато азоту, який буде стимулювати зростання культури. Перед використанням його потрібно розводити в іншій пропорції: на 10 л води 1 л концентрату. Такий розчин можна лити лише на попередньо зволожену землю.