Встигніть зробити до осені: які дерева обов’язково обрізають влітку, щоб підвищити урожайність

Які плодові дерева обрізають влітку / © Pixabay

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Хоча найчастіше обрізання дерев проводять восени і навесні, влітку ця процедура теж дуже популярна серед садівників. В серпні і на початку вересня дерева починають активно накопичувати поживні речовини, а завдяки вчасному видаленню пошкоджених чи зайвих пагонів можна краще перерозподілити ресурси на користь майбутніх плодів.

Проріджуючи дерева, ви допомагаєте сонячним променям краще проникати всередину крони, чим покращується якість плодів. Також це дозволяє ефективно боротися з грибковими захворюваннями. Літнє обрізання ще й менш травматичне для самого дерева, бо система загоювання ран стає більш активною.

Обрізання влітку: перелік плодових дерев

Як зазначають в University of Minnesota Extension літнє обрізання найкраще переносять кісточкові і зерняткові культури, а саме:

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груша — підрізаються пагони, які ростуть всередину;

яблуня — обрізають слабкі гілки, вертикальні вовчкові пагони;

алича — для стимулювання утворення нових гілок наступного року;

слива — для формування легшої крони видаляють загущені ділянки;

персик — довгі пагони, які виснажують дерево, слід обрізати.

Допускається літнє обрізання черешні і вишні, особливо, якщо ви забули зробити його одразу після збирання урожаю.

Правила літнього обрізання плодових дерев

Слід пам’ятати, що влітку проводиться не радикальна стрижка, а лише невелике коригування. Тому важливо:

вкорочуючи приріст, залишайте не менше 5 листочків на кожному пагоні;

на верхівці пагона залишайте 1-2 листочки для стимулювання розгалуження;

надломіть чи прищипіть деякі гілки для того, щоб змінити їхній напрямок зростання;

поламані, хворі і сухі гілки видаляються, щоб не виснажували дерево;

щоб уникнути зараження гілок, слід використовувати чистий та гострий секатор.

Також варто знати, що обрізання не проводять під дощем чи в сильну спеку. Найкраще обирати похмуру і суху погоду, ранок чи вечір.

Літнє обрізання дає багато переваг. Зокрема, ви можете бути впевненими, що дерево не буде хворіти восени. Також обрізання зменшує кількість шкідників. Воно допомагає сформувати правильну форму крони, а тому наступного сезону плодоношення буде ряснішим.

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