Встигніть зробити це з малиною до 15 квітня, щоб отримати з кущів максимальний урожай

Полив. Це найголовніше, що треба зробити з малинником на початку сезону. Культура має кореневу систему, яка знаходиться у верхньому шарі ґрунту. Тому кущі вкрай погано переносять нестачу вологи, їх треба поливати як під час цвітіння, так і в період зав’язування ягід. Поливати малинові кущі варто в залежності від погоди й температури повітря. Коли йдуть дощі чи на вулиці холодно, полив необхідно припиняти. А за спекотних та сонячних днів малинник обов’язково треба поливати. Досвідчені садівники рекомендують звертати увагу на те, щоб земля під малиновими кущами зволожувався приблизно на 40 сантиметрів углиб.