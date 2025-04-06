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Встигніть зробити це з малиною до 15 квітня, щоб отримати з кущів максимальний урожай
Малина — досить вибаглива культура, тому потребує особливого догляду як навесні, так і в період плодоношення.
Щоб улітку ласувати смачними великими ягодами, малиновим кущам варто приділити увагу саме у квітні. Адже культура має набратися сил після зимового пробудження, щоб гарно плодоносити упродовж усього сезону. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу «Сенсація», що треба зробити з малиною до середини квітня, щоб кущі порадували багатим урожаєм великих і солодких ягід.
Як доглядати за малиною у квітні: поради досвідчених садівників
Полив. Це найголовніше, що треба зробити з малинником на початку сезону. Культура має кореневу систему, яка знаходиться у верхньому шарі ґрунту. Тому кущі вкрай погано переносять нестачу вологи, їх треба поливати як під час цвітіння, так і в період зав’язування ягід. Поливати малинові кущі варто в залежності від погоди й температури повітря. Коли йдуть дощі чи на вулиці холодно, полив необхідно припиняти. А за спекотних та сонячних днів малинник обов’язково треба поливати. Досвідчені садівники рекомендують звертати увагу на те, щоб земля під малиновими кущами зволожувався приблизно на 40 сантиметрів углиб.
Підживлення. Щоб малина після зимового сну добре росла та розвивалася, їй необхідне гарне підживлення. Якщо добрива вносилися ще восени, то цього підживлення вистачить кущам до початку квітня. Перше підживлення кущів малини повинно містити азот, щоб добре наростала зелена маса й розвивалася коренева система. Комплексні добрива з високим вмістом азоту допоможуть культурі швидко піти в ріст і утворити багато зав’язі. Якщо не підживити малинник такими добривами, врожаю може не бути.
Санітарна обрізка кущів. У квітні треба обов’язково обрізати малину. Необхідно зрізати всі пошкоджені, сухі та підмерзлі пагони.