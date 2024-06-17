Вся справа у підживленні: чим полити кріп, щоб він виріс пишним і соковитим

Може здатися, що виростити пухнастий і соковитий кріп легко. Але навіть цій культурі потрібне правильне підживлення.

Кріп завжди був важливою частиною українських страв, адже ця зелень відрізняється пухнастою текстурою та насиченим смаком. Однак, коли хтось вирішує вирощувати його власноруч, виявляється, що отримати пишну грядку не так вже й просто. Необхідно регулярно вносити правильні добрива.

Як кажуть городники, основний секрет його вирощування полягає у використанні унікального підживлення — коров'яку. Він відрізняється саме тими корисними властивостями, які допомагають кропу зростати здоровим та смачним. Щоб приготувати добриво, візьміть гній до води у пропорції 1:10. Саме така кількість є найефективнішою для досягнення максимального результату.

Найважливіше в усьому цьому добриві — правильно його розвести. Недостатньо просто залити коров'як водою, потрібно ще й залишити цю суміш на ніч. За цей час всі корисні елементи вивільняться і добриво стане максимально потужним.

На думку фахівців, така рідина є справжнім суперфудом для кропу. На 1 кв. метр грядки з цією зеленню необхідно приблизно 0,5 відра підживлення. Це добриво слід розподілити максимально рівномірно.

Коров'як потрібен не лише для покращення смаку кропу. Таке підживлення є економічно чистим, а тому ви внесете ще й свій внесок у збереження природи.

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