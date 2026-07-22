Як почистити пральну машину / © pexels.com

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Якщо після прання речі втратили свіжий аромат, у барабані з’явився неприємний запах або на гумовому ущільнювачі накопичився бруд, це перший сигнал, що настав час провести очищення.

На щастя, для цього не обов’язково купувати дорогі спеціальні засоби. У багатьох випадках достатньо простого домашнього догляду, який займає мінімум часу, але дає помітний результат.

Чому пральна машина починає неприємно пахнути

Під час кожного циклу прання всередині машини накопичуються залишки прального порошку, кондиціонера, ворсинки тканини та мінеральні відкладення з води. Якщо регулярно не очищати техніку, вони стають сприятливим середовищем для розвитку бактерій і плісняви.

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Найчастіше забруднення накопичуються:

у барабані;

на гумовій манжеті;

у відсіку для мийних засобів;

у зливному фільтрі;

на внутрішніх деталях машини.

Саме тому навіть чисто випраний одяг може набувати затхлого запаху.

Простий спосіб очистити пральну машину

Один із найефективніших домашніх методів — використання лимонної кислоти. Вона добре розчиняє вапняний наліт, допомагає позбутися неприємного запаху та очищає внутрішні елементи машини.

Для цього потрібно:

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засипати приблизно 100–150 грамів лимонної кислоти безпосередньо в барабан;

вибрати режим із температурою 60–90 °C без білизни;

дочекатися завершення програми.

Після завершення циклу бажано відкрити дверцята пральної машини та залишити їх на кілька годин, щоб барабан повністю висох.

Не забудьте про гумовий ущільнювач

Саме в складках гумової манжети найчастіше накопичуються вода, волосся, ворс і залишки мийних засобів.

Після кожного прання достатньо протерти ущільнювач сухою серветкою або м’якою тканиною. Якщо вже з’явилися темні плями, можна скористатися слабким розчином оцту або спеціальним засобом для очищення побутової техніки.

Очистіть лоток для порошку

Ще одна поширена причина неприємного запаху — забруднений дозатор для мийних засобів.

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Його рекомендується:

вийняти;

промити теплою водою;

видалити наліт за допомогою м’якої щітки;

ретельно висушити перед встановленням.

Регулярне очищення лотка допомагає уникнути утворення плісняви.

Фільтр теж потребує догляду

Багато власників пральних машин роками не відкривають зливний фільтр. Тим часом саме там накопичуються нитки, шерсть домашніх тварин, монети, ґудзики та інше дрібне сміття.

Перед очищенням необхідно:

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Вимкнути машину з електромережі. Підставити ємність для залишків води. Обережно відкрутити фільтр. Видалити сміття. Промити деталь під проточною водою. Встановити її назад.

Як запобігти появі запаху

Щоб пральна машина залишалася чистою якомога довше, дотримуйтеся кількох простих правил:

залишайте дверцята відкритими після прання;

не використовуйте надмірну кількість порошку;

регулярно очищайте барабан;

хоча б раз на місяць запускайте порожнє прання при високій температурі;

не забувайте очищати лоток і фільтр.

Такі нескладні звички допоможуть уникнути появи цвілі та продовжать термін служби побутової техніки.

Регулярне очищення пральної машини займає зовсім небагато часу, зате дозволяє уникнути неприємного запаху, накопичення бруду та появи вапняного нальоту. Якщо приділяти техніці увагу хоча б раз на місяць, вона працюватиме ефективніше, а випрані речі довше залишатимуться свіжими та приємними на запах.

FAQ

Як почистити пральну машину від запаху?

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Щоб позбутися неприємного запаху, очистіть барабан, гумову манжету, лоток для порошку та зливний фільтр. Також раз на місяць запускайте порожній цикл прання при температурі 60–90 °C з лимонною кислотою або спеціальним засобом для очищення пральних машин.

Чим почистити пральну машину від накипу?

Для видалення накипу найчастіше використовують лимонну кислоту або спеціальні засоби для догляду за пральними машинами. Вони допомагають розчинити мінеральні відкладення та підтримувати ефективну роботу нагрівального елемента.

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