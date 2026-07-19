Як правильно заморозити кабачки

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Сезон кабачків у самому розпалі, а це означає, що настав ідеальний час зробити запаси на зиму. Цей овоч добре переносить заморожування, якщо правильно його підготувати. У холодну пору року заготовки стануть у пригоді для супів, рагу, запіканок, оладок і навіть випічки.

Розповідаємо, як заморозити кабачки так, щоб після розморожування вони не перетворилися на водянисту масу та зберегли максимум смаку у матеріалі ТСН.ua.

Які кабачки найкраще підходять для заморожування

Для заготівлі варто обирати молоді плоди із тонкою шкіркою та невеликим насінням. Вони мають щільну м’якоть, яка краще зберігає структуру після розморожування.

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Якщо використовуєте великі перезрілі кабачки, їх потрібно очистити від товстої шкірки та видалити насіння. Перед заморожуванням овочі слід добре вимити, висушити паперовими рушниками та обрізати кінчики.

Як нарізати кабачки

Форма нарізки залежить від того, для яких страв ви плануєте використовувати заготовку.

Найпопулярніші варіанти:

кружечками — для смаження та запікання;

кубиками — для овочевого рагу, супів і соте;

соломкою — для овочевих сумішей;

натертими — для оладок, кексів або запіканок.

Краще одразу фасувати овочі невеликими порціями, щоб після розморожування використати весь пакет.

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Чи потрібно бланшувати кабачки

Бланшування не є обов’язковим, але саме цей етап допомагає краще зберегти колір, смак і текстуру овочів.

Для цього необхідно:

Закип’ятити воду. Опустити кабачки на 1–2 хвилини. Одразу перекласти їх у крижану воду. Добре обсушити перед заморожуванням.

Якщо пропустити цей крок, овочі теж можна заморозити, однак після розморожування вони можуть стати м’якшими.

Як заморозити кабачки без злипання

Щоб шматочки не перетворилися на один великий ком, спочатку їх потрібно розкласти в один шар на дошці або підносі. Поставте заготовку в морозильну камеру на 2–3 години. Після повного замерзання пересипте овочі в пакети із застібкою або герметичні контейнери.

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Такий спосіб дозволяє легко брати потрібну кількість продукту.

Як заморозити натерті кабачки

Натертий кабачок чудово підходить для приготування оладок, запіканок та овочевих котлет.

Після натирання потрібно:

злегка відтиснути зайву рідину;

розкласти масу по пакетах;

зробити пласкі порції для швидкого заморожування.

Взимку залишиться лише розморозити заготовку та ще раз злити надлишок вологи.

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Як довго можна зберігати кабачки у морозилці

За температури -18 °C кабачки зберігають свої властивості до 10–12 місяців.

Для зручності варто підписати пакети, зазначивши дату заморожування.

Як правильно розморожувати кабачки

Спосіб залежить від майбутньої страви.

Для супів, рагу чи тушкованих овочів кабачки можна додавати одразу із морозилки.

Якщо овочі використовуються для оладок або випічки, їх краще повністю розморозити, після чого злити рідину, яка виділиться.

Головні помилки під час заморожування

Щоб не зіпсувати заготовки, варто уникати кількох поширених помилок:

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заморожування вологих кабачків без обсушування;

використання перезрілих плодів із великим насінням;

повторне заморожування після розморожування;

фасування великими порціями;

зберігання у негерметичних пакетах, через що овочі вбирають сторонні запахи.

Дотримуючись цих простих порад, можна зберегти кабачки майже такими ж смачними, як і свіжі. Взимку вони стануть чудовою основою для десятків домашніх страв і допоможуть урізноманітнити сезонне меню.

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