Утеплення вікна і підвіконня / © Pixabay

Навіть закрите вікно не гарантує тепла біля підвіконня. Причина часто не в батареях, а в самому вікні, підвіконні або тонкій стіні за батареєю.

Щоб виправити проблему, вам знадобляться прості речі з кухні:

харчова плівка

звичайна фольга

А також велика картонка, яка поміститься за батарею, і двосторонній скотч.

Як працює лайфгак

Плівка зупиняє протяги у мікрощілинах, особливо якщо вікно дерев’яне і його не можна відрегулювати як пластикове.

Для пластикових вікон спершу перевірте ексцентрики: відкрийте вікно, покладіть лист паперу та закрийте. Якщо папір легко витягується — підкрутіть механізм.

Для дерев’яних вікон можна придбати ущільнювачі — поролонові або гумові. Приклейте їх на очищену раму. Якщо ущільнювачів немає — нічого страшного, навіть без них підручними засобами можна зробити дім теплішим.

Покрокова інструкція

Знайдіть місця, звідки дме. Проведіть рукою по вікну та вздовж стиків підвіконня-рама і підвіконня-відкос. Можна піднести смужку паперу — якщо ворушиться, тут тече холод. Закрийте щілини плівкою. Відріжте смугу харчової плівки, накладіть її на проблемний стик, натягуйте та пригладжуйте пальцями. Зробіть теплоізоляційний екран для батареї. Обгорніть картонку фольгою, на один бік приклейте двосторонній скотч. Засуньте картонку за батарею і приклейте другий бік до стіни. Перевірте результат. Через 10 хвилин проведіть рукою по стиках — протяг має стати слабшим, а біля вікна тепліше. За необхідності повторіть процедуру. Для додаткової ізоляції перед плівкою можна наклеїти малярний скотч — плівка повинна трохи виходити за його межі, щоб щільно облягати стики. Фольгована картонка за батареєю відбиває тепло назад у кімнату, не даючи йому виходити через тонку стіну, тож ефект відчутний майже одразу.

Коли можна вимикати батареї

Якщо ви контролюєте опалення, заклеєні вікна та теплоізоляційні екрани дозволять зменшити обігрівання. Повністю вимикати батареї можна тимчасово — наприклад, у теплий день.

Але коли на вулиці холодно, краще залишити опалення ввімкненим. З наближенням потепління котел можна перевести на мінімальний режим вдень і швидко повертати тепло ввечері.