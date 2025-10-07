Один трюк, який допомагає заощадити паливо / © unsplash.com

Реклама

Секрет економії палива прихований у правильному використанні автоматичної коробки передач — незалежно від того, це класичний гідротрансформатор, робот чи варіатор.

Чому “автомат” збільшує витрату палива

Коли авто рухається в режимі “D”, електроніка постійно готова до швидкого прискорення. Навіть легке натискання педалі газу викликає:

миттєве пониження передачі;

зростання оборотів двигуна до 4000–5000 об/хв;

збільшення витрати палива на 30–40%.

Найбільше це помітно під час обгону на трасі, коли коробка без потреби скидає з 6-ї на 4-ту передачу.

Реклама

Робочий метод: фіксація передачі

Рішення неймовірно просте:

На трасі переключіться в ручний режим (M/S). Зафіксуйте найвищу передачу (5-ту або 6-ту). На панелі приборів замість “D” з’явиться цифра.

Це запобігає самовільному пониженню передачі за легкого підгазовування. Система залишатиметься в економічному режимі, заощаджуючи до 0,7 л/100 км.

Важливі нюанси безпеки

Під час обгонів повертайтеся в режим “D” для різкого прискорення.

Електроніка захищає двигун — якщо обороти падають нижче критичних, коробка сама переключить передачу.

Реклама

Оптимальні обороти для економії: 2000–3000 об/хв.

В чому вигода: реальні цифри

При річному пробігу 25 000 км економія складе:

175 літрів бензину (0,7 л × 25 000 / 100);

близько 10 278 грн (при ціні 95-го бензину 58,73/літр);

збільшення ресурсу автоматичної коробки передач завдяки щадному режиму роботи.

Перевірений метод не потребує жодних витрат або модернізацій авто. Достатньо змінити звичку керування — і різницю відчуєте вже під час першої поїздки трасою за містом. Заощадження палива перестає бути міфом і перетворюється на приємну реальність.