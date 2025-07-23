Чим полити борщівник, щоб він засохнув / © Pixabay

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Виявляєтсья, що борщівник — це зовсім не непереможний монстр. Адже, кажуть експерти, в нього є одне слабке місце. Ця рослина боїться одного простого продукту, який є практично на кожній кухні. Мова йде про звичайну кухонну сіль.

Щоб сіль подіяла, бур’ян потрібно спочатку зрізати під самий корінь, наприклад, лопатою. А потім засипати зріз 1 ст. ложкою солі. Як результат — борщівник буде повністю знищено. Проте, щоб у вас все вийшло, необхідно пам’ятати про кілька важливих нюансів.

Насамперед, борщівник слід зрізати при самому ґрунті. Дуже важливо не залишити жодного листочка. Звичайно, чим рослина молодша, тим швидше вона загине після оброблення сіллю. Продукт потрібно сипати лише на стебло, інакше ви можете зіпсувати землю.

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Якщо борщівник ще молодий, він загине через кілька днів після оброблення. Для старої рослини знадобиться орієнтовно 14 днів. Інколи буває, що корінь не вмирає повністю навіть після оброблення сіллю. Не варто панікувати. Обробіть борщівник знову, поки коренева система повністю не виснажиться.

Звичайно, працювати з цим бур’яном можна лише в захисному одязі (рукавичках, довгих штанах, окулярах, масці). Адже, якщо на шкіру потрапить сік борщівника, а ви перебуватимете на сонці, то на ній з’являться опіки.