Догляд за трояндами взимку / © pexels.com

Досвідчені садівники попереджають: саме в січні треба зробити один простий, але надзвичайно важливий крок, який здатен подарувати вашим кущам шанс на пишне цвітіння навесні.

Чому троянди гинуть узимку

Головний ворог цих ніжних красунь — волога. Коли бруньки перемерзають, вони стають крихкими, тріскаються й відмирають. А постійні перепади температури змушують коріння то замерзати, то відтавати, через що під ґрунтом накопичується холодна вода. Це призводить не лише до пошкодження рослини, а й до загнивання коренів та появи грибкових хвороб, які можуть залишитися у клумбі надовго.

Секретний трюк від садівників

Садівниця та засновниця The Fabulous Garden Дженніфер Арнотт радить скористатися спеціальними захисними ковпаками для троянд — так званими rose cones або rose huts. Вони виготовлені з пінопласту або схожих матеріалів і мають куполоподібну форму. Саме ці прості «будиночки» здатні стати надійним щитом від морозів і врятувати ваші троянди від загибелі.

Захисний ковпак — зимовий щит для троянд

Спеціальні ковпаки накривають кущі, створюючи бар’єр від снігу, льоду та пронизливого вітру. Усередині утворюється мікроклімат із теплішим повітрям, який береже ніжні бруньки та коріння від промерзання.

Як правильно встановити ковпак:

Перед накриттям варто акуратно прибрати сухі або пошкоджені гілки. Але робити сильне обрізання в січні небезпечно — мороз може серйозно травмувати рослину.

Якщо здорові пагони заважають, їх краще зібрати докупи й обв’язати мотузкою.

Ковпак ставлять зверху куща та засипають його ґрунтом. Важливо, щоб земля була пухкою й не мерзлою. Якщо вона замерзла — занесіть у приміщення, дайте відтанути й лише тоді використовуйте.

Не варто наповнювати ковпак компостом, соломою або листям — вони приваблюють гризунів, які можуть пошкодити стебла.

Лише кілька хвилин роботи — і ваші троянди отримають надійний захист від найсуворіших зимових тижнів. Навесні вони швидше відновляться, подарують безліч здорових бруньок і потішать рясним, розкішним цвітінням.