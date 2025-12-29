Як уникнути бруду на шкарпетках / © unsplash.com

Особливо часто їх надягають дітям на свята та ранковики — так малюки мають святковий та акуратний вигляд. Але є одна проблема: білі шкарпетки дуже швидко брудняться, особливо в ділянці п’яток, і після 3–4 носінь часто їх вже неможливо відчистити.

Що ж робити? Є простий лайфгак, який допоможе зберегти шкарпетки білосніжними набагато довше.

І найцікавіше — вам знадобиться тільки лак для волосся! Абсолютно будь-який, навіть найдешевший. Перед тим як надягти шкарпетки, трохи збризніть їх лаком і просушіть феном. Все — тепер до ваших шкарпеток не пристане жодна брудна плямка, навіть якщо гуляти вулицею без взуття.

Як це працює? Лак утворює на тканині невидиму плівку, яка відштовхує пил і бруд. В результаті шкарпетки залишаються білосніжними, а прати їх після цього можна набагато рідше. П’ятки залишаться чистими, наче ви щойно придбали нову пару.