ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Всього один трюк — і ваш спатифілум зацвіте пишно вже цього сезону

Серед улюблених кімнатних рослин спатифілум, або як його ще називають — жіноче щастя, займає особливе місце. Його цінують за насичену, яскраву зелень і витончені білі квіти, які завжди додають дому свіжості та елегантності. Проте іноді буває так: пуп’янки в’януть занадто швидко, листя тьмяніє, а нові квіти зовсім не з’являються.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як змусити спатифілум цвісти

Як змусити спатифілум цвісти / © pexels.com

Що робити в такому випадку, дізнавалися експерти видання Express. Професійні садівники запевняють: спатифілум — рослина досить невибаглива. І найчастіше для пишного цвітіння потрібен лише один важливий крок — правильно організувати поливання.

І справа зовсім не в тому, як часто або рясно поливати рослину — тут усе залежить від розміру куща, умов у кімнаті та пори року. Найголовніше — якість води.

Виявляється, водопровідна вода часто шкодить спатифілуму. Через фтор та хлор, які додають під час очищення, кінчики листя підсихають, зелень стає крихкою, а цвітіння зникає. Рослина не гине миттєво, але з часом вода низької якості накопичує в ґрунті шкідливі речовини.

Експерти радять обирати фільтровану воду, з якої видалено всі агресивні мінерали. Також добре підходить дощова вода — м’яка, природно збалансована і корисна для рослини.

Якщо ж немає можливості використовувати фільтр, достатньо дати водопровідній воді відстоятися 24 години у відкритій ємності. Хлор випарується, важкі часточки осядуть на дно, а верхній шар води стане безпечним для вашого спатифілума. Саме цей простий прийом допоможе зберегти листя здоровим і стимулювати появу нових квітів.

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie