Всього один трюк — і ваш спатифілум зацвіте пишно вже цього сезону
Серед улюблених кімнатних рослин спатифілум, або як його ще називають — жіноче щастя, займає особливе місце. Його цінують за насичену, яскраву зелень і витончені білі квіти, які завжди додають дому свіжості та елегантності. Проте іноді буває так: пуп’янки в’януть занадто швидко, листя тьмяніє, а нові квіти зовсім не з’являються.
Що робити в такому випадку, дізнавалися експерти видання Express. Професійні садівники запевняють: спатифілум — рослина досить невибаглива. І найчастіше для пишного цвітіння потрібен лише один важливий крок — правильно організувати поливання.
І справа зовсім не в тому, як часто або рясно поливати рослину — тут усе залежить від розміру куща, умов у кімнаті та пори року. Найголовніше — якість води.
Виявляється, водопровідна вода часто шкодить спатифілуму. Через фтор та хлор, які додають під час очищення, кінчики листя підсихають, зелень стає крихкою, а цвітіння зникає. Рослина не гине миттєво, але з часом вода низької якості накопичує в ґрунті шкідливі речовини.
Експерти радять обирати фільтровану воду, з якої видалено всі агресивні мінерали. Також добре підходить дощова вода — м’яка, природно збалансована і корисна для рослини.
Якщо ж немає можливості використовувати фільтр, достатньо дати водопровідній воді відстоятися 24 години у відкритій ємності. Хлор випарується, важкі часточки осядуть на дно, а верхній шар води стане безпечним для вашого спатифілума. Саме цей простий прийом допоможе зберегти листя здоровим і стимулювати появу нових квітів.