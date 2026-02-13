Як змусити спатифілум цвісти / © pexels.com

Що робити в такому випадку, дізнавалися експерти видання Express. Професійні садівники запевняють: спатифілум — рослина досить невибаглива. І найчастіше для пишного цвітіння потрібен лише один важливий крок — правильно організувати поливання.

І справа зовсім не в тому, як часто або рясно поливати рослину — тут усе залежить від розміру куща, умов у кімнаті та пори року. Найголовніше — якість води.

Виявляється, водопровідна вода часто шкодить спатифілуму. Через фтор та хлор, які додають під час очищення, кінчики листя підсихають, зелень стає крихкою, а цвітіння зникає. Рослина не гине миттєво, але з часом вода низької якості накопичує в ґрунті шкідливі речовини.

Експерти радять обирати фільтровану воду, з якої видалено всі агресивні мінерали. Також добре підходить дощова вода — м’яка, природно збалансована і корисна для рослини.

Якщо ж немає можливості використовувати фільтр, достатньо дати водопровідній воді відстоятися 24 години у відкритій ємності. Хлор випарується, важкі часточки осядуть на дно, а верхній шар води стане безпечним для вашого спатифілума. Саме цей простий прийом допоможе зберегти листя здоровим і стимулювати появу нових квітів.