Як позбутись щурів, мишей і тарганів в курнику / © Pixabay

Щоб гризуни не проникали всередину, уважно перевірте всі кути й закутки. Закладіть дірки, щілини закрийте герметично та натягніть металеву сітку — це надійний бар’єр для шкідників. Годівниці варто розташовувати на підвищенні, щоб пацюкам було складніше дістатися до корму.

Природні аромати також ефективно відлякують щурів. М’ята, полин, чорнобривці та котяча м’ята — ці запахи гризуни не переносять. Досить розкласти сухі оберемки цих рослин на підлозі курника, і шансів на появу небажаних гостей стане значно менше.

Додатково можна обробити щілини гасом або оцтом, але тільки зовні, щоб не нашкодити птиці. Якщо плануєте встановлювати пастки, розміщуйте їх поза житлом курей, аби півні та кури не травмувалися.

Для тарганів ключовим є дотримання чистоти. Не залишайте на підлозі зерно, крихти та залишки корму, регулярно мийте годівниці та поїлки — бажано щодня.

Неприємні для тарганів рослини теж стануть у пригоді. Гілочки лаврового листя, огіркові шкірки, часникове лушпиння або обприскування кутків олією м’яти чи евкаліпту допоможуть захистити курник від комах.