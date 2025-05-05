Всього п’ять цих дій і ви забудете, що таке дротяник чи бур’яни на городі: вони врятують урожай картоплі

Як легко і швидко позбутися дротяника і бур’янів на городі / © unsplash.com

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Щоб отримати чудовий урожай картоплі, необхідно заздалегідь подбати про вибір якісних насіннєвих бульб і належну підготовку ґрунту.

Шкідники, які часто атакують картоплю, можуть стати серйозною проблемою, з якою нелегко впоратися. Один із старовинних методів, рекомендований досвідченими городниками, включає використання перевіреного "дідівського способу" для боротьби з дротяником — личинкою жука-ковалика, що псує бульби та робить їх непридатними для зберігання й вживання.

Боротьба з бур’янами є не менш важливим етапом підготовки до садіння картоплі. Вони не тільки виснажують землю, але й створюють ідеальні умови для розмноження шкідників і хвороб.

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Процес підготовки починається ще взимку, і тут на допомогу приходить цибулеве лушпиння, яке збирають і зберігають до весни. Під час садіння картоплі його варто додавати до кожної лунки. Це природний захисник, що містить корисні речовини, здатні знижувати активність шкідливих мікроорганізмів, зміцнювати імунітет рослин і покращувати розвиток кореневої системи.

Для боротьби з дротяниками та бур’янами допоможе ще одна рослина — фацелія. Вона росте швидко та ефективно знижує кількість шкідників на ділянці. Після садіння картоплі варто розсипати насіння фацелії (дві жмені на сотку), а коли вона виросте, її потрібно вирвати та розкласти вздовж рядів. Для підвищення ефективності цього методу можна додати гірчичний порошок (500 г), який у поєднанні з фацелією дає потужний захист від шкідників. Якщо повторювати цей процес кілька років, дротяники можуть повністю зникнути з вашої землі.

Також існують інші дієві способи. Одним із них є висаджування сидератів, які допомагають відлякувати шкідників. Крім того, якщо зменшити кислотність ґрунту за допомогою вапна, доломітового борошна або деревного попелу, можна значно знизити популяцію шкідливих організмів. Городники також рекомендують використовувати розчин марганцівки або аміачної води для ще більшого ефекту.