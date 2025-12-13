Всього три інгредієнти: сліди від пригоряння зникнуть, а ваша духовка сяятиме - як нова

Духовка. / © Фото з відкритих джерел

Духовка – це один приладів, чищення якого може стати справжнім головним болем. Пригорілий жир на деках, решітках та стінках часто неможливо видалити. Господині зазвичай використовують агресивні хімічні засоби, але іноді навіть вони не допомагають. Втім, існує більш безпечний, але нічим не гірший трюк.

Про безпечний та ефективний трюк, який поверне блиск вашій духовці та декам, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Для очищення духовки варто використовувати харчову соду та перекис водню. Якщо змішати ці два інгредієнти в правильних пропорціях, вийде пасту, яка пом’якшить пригорілі плями на деках та всередині приладу. Потім робіть «скребок» з алюмінієвої фольги, щоб видалити стійкі плями.

Найскладніші плями, що залишаються у духовці після готування, – це не що інше, як обвуглені залишки жиру та білка, які полімеризуються під час випікання та міцно прилипають до металу. Важливо регулярно видаляти навіть найменші плями, бо з часом їх буде ще важче видалити.

Що потрібно зробити, щоб очистити духовку та дека:

Змочіть поверхню дек та духовки гарячою водою. Змішайте 3 столові ложки харчової соди з кількома краплями перекису водню в мисці до утворення густої пасти. Нанесіть засіб на плями та зачекайте щонайменше годину. Після цього візьміть шматок фольги та скачайте його в кульку. Потріть дека та духовку всередині алюмінієвим «скребком» круговими рухами, щоб видалити бруд. Промийте дека під водою з мийним засобом для посуду.

