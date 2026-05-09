Втома після відпустки: вчені пояснили, чому відпочинок іноді лише шкодить організму

Неправильна мандрівка руйнує наше тіло замість відновлення

Ви повертаєтеся з відпустки млявими, туманними і вже з жахом думаєте про майбутній робочий тиждень. Більшість людей списує це на звичайне невезіння, виснажливу дорогу чи незвичну їжу. Проте команда дослідників запевняє: корінь проблеми значно глибший. Вони запозичили концепцію з фізики, щоб довести, чому одні поїздки дійсно зцілюють наше тіло, а інші — тихо його руйнують.

Про це пише Earth .

Закон ентропії проти нашого тіла

Нова ідея належить Фанглі Ху, дослідниці з Університету Едіт Коуен в Австралії. Разом із колегами вона застосувала до туризму поняття ентропії — термодинамічного процесу, через який будь-яка система з часом скочується до хаосу (гаряча кава холоне, а живі тканини старіють). Наш організм постійно бореться з цим дрейфом: клітини відновлюються, гормони балансуються, імунітет знищує загрози.

За словами вчених, правильна подорож допомагає тілу в цій нелегкій роботі. Зміна обстановки, рух, свіже повітря та приємні спонтанні розмови стимулюють метаболізм, змушують імунну систему бути в тонусі та запускають процеси регенерації. Навіть тривалий день на пляжі чи легка прогулянка знімають тиск із суглобів, а не зношують їх. Ідеальна відпустка м’яко, але постійно налаштовує всі біологічні процеси на правильний лад, знижуючи рівень внутрішнього хаосу.

Чому відпочинок інколи працює проти нас

Однак існує й зворотний бік медалі. Зіпсована відпустка — це не просто поганий настрій, це прямий удар по організму. Безсонна ніч у літаку, отруєння місцевим делікатесом, важкий рюкзак, який «зірвав» спину, сонячний опік чи пропущений рейс — усе це змушує тіло працювати на межі своїх можливостей.

У такі моменти рівень стресових гормонів підскакує, якість сну руйнується, і замість відновлення тіло починає інтенсивніше зношуватися. Жодна з цих неприємностей сама по собі не є катастрофою, але разом вони запускають процес регенерації у зворотному напрямку. Організм бореться з хаосом ще інтенсивніше, ніж до відпустки, тому ми й повертаємося додому абсолютно виснаженими.

Майбутнє «тревел-терапії»

Поки що ця модель є лише концептуальною — дослідники ще не проводили масових замірів біологічних показників у туристів. Проте їхня теоретична робота вже закладає міцний фундамент для абсолютно нового підходу до туризму як до серйозного інструменту охорони здоров’я.

Якщо цю теорію доведуть емпірично, наслідки будуть приголомшливими. Лікарі зможуть виписувати рецепти на конкретні види відпусток для лікування хронічного стресу чи відновлення після операцій — так само, як зараз призначають лікувальну фізкультуру. Страхові компанії можуть переглянути своє ставлення до туристичних витрат, а самі мандрівники почнуть планувати поїздки не просто заради задоволення, а з чіткою, вимірюваною метою — відновити власне тіло.

