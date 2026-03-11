Втомилися чекати, поки висохне пуховик: цей метод працює за 10 хвилин

Як швидко висушити пуховик після прання / © unsplash.com

Після завершення циклу прання, полоскання та віджимання не діставайте пуховик, ковдру або подушку з барабана пральної машини.

Додайте туди великий махровий рушник і запустіть повторне віджимання на максимальних обертах.

У чому секрет

Махровий рушник працює як губка: за 5–10 хвилин він вбирає більшість зайвої вологи з пуху або наповнювача. В результаті річ виходить майже сухою — і подальше сушіння займає в рази менше часу.

Додаткові поради для ефективного сушіння:

Використовуйте один-два щільних махрових рушники — чим більша площа, тим кращий ефект. Після віджимання обов’язково струсніть річ і розправте наповнювач руками. Сушіть у добре провітрюваному приміщенні, періодично збиваючи пуховик, ковдру чи подушку.

Метод перевірено на практиці: він ідеально підходить для пуховиків, синтепонових ковдр і подушок. Пральна машина працює легше, а речі не «пріють» під час тривалого сушіння.