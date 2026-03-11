- Дата публікації
Втомилися чекати, поки висохне пуховик: цей метод працює за 10 хвилин
Випрали об’ємну річ, а вона все ще волога та важка? Є простий спосіб прискорити сушіння без додаткових зусиль.
Після завершення циклу прання, полоскання та віджимання не діставайте пуховик, ковдру або подушку з барабана пральної машини.
Додайте туди великий махровий рушник і запустіть повторне віджимання на максимальних обертах.
У чому секрет
Махровий рушник працює як губка: за 5–10 хвилин він вбирає більшість зайвої вологи з пуху або наповнювача. В результаті річ виходить майже сухою — і подальше сушіння займає в рази менше часу.
Додаткові поради для ефективного сушіння:
Використовуйте один-два щільних махрових рушники — чим більша площа, тим кращий ефект.
Після віджимання обов’язково струсніть річ і розправте наповнювач руками.
Сушіть у добре провітрюваному приміщенні, періодично збиваючи пуховик, ковдру чи подушку.
Метод перевірено на практиці: він ідеально підходить для пуховиків, синтепонових ковдр і подушок. Пральна машина працює легше, а речі не «пріють» під час тривалого сушіння.