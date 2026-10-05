Введення в храм Пресвятої Богородиці 2026 року: коли святкуємо за новим календарем

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2026 року / © ТСН

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Після переходу українських церков на новий календар звична дата свята змінилася. Розповідаємо, коли буде Введення в храм Пресвятої Богородиці 2026 року, а також що відомо про історію та традиції цього дня.

Коли Введення в храм Пресвятої Богородиці 2026 року

2026 року Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на 21 листопада. Це субота.

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Саме 21 листопада свято відзначають за новоюліанським календарем, на який Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли 2023 року.

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До календарної реформи українці традиційно святкували Введення 4 грудня. Різниця між старим і новим стилем становить 13 днів, тому тепер Третя Пречиста припадає на кінець листопада.

Отже, 2026 рокуварто запам’ятати дві дати:

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці за новим календарем;

4 грудня — дата свята за старим календарем.

Що означає свято Введення в храм Пресвятої Богородиці

Згідно з церковною традицією, батьки Діви Марії — праведні Йоаким та Анна — тривалий час не мали дітей. Вони молилися до Бога та пообіцяли присвятити майбутню дитину служінню Господу.

Згодом у подружжя народилася донька Марія. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки виконали свою обітницю та привели її до Єрусалимського храму.

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За переказами, маленька Марія самостійно піднялася храмовими сходами. Первосвященник зустрів дівчинку та ввів її до святині. Ця подія стала символом особливого покликання Марії та початком її духовного шляху.

Саме на згадку про цю подію християни щороку святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Чому Введення називають Третьою Пречистою

В українській народній традиції за святом закріпилася ще одна назва — Третя Пречиста.

У народному календарі існують три великі свята, пов’язані з Богородицею, які отримали назву Пречистих. Третім із них є саме Введення в храм Пресвятої Богородиці.

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З цим днем наші предки пов’язували чимало звичаїв і погодних прикмет. Введення також сприймали як своєрідну межу між осінню та зимою.

Традиції на Введення в храм Пресвятої Богородиці

На Третю Пречисту віряни традиційно йдуть до церкви та беруть участь у богослужінні. У молитвах до Богородиці просять про захист родини, здоров’я дітей, мир і добробут у домі.

Після служби заведено проводити час із близькими. Оскільки свято припадає на період Різдвяного посту, віряни, які його дотримуються, зважають на встановлені церквою правила посту.

Особливого значення цього дня набувають добрі справи. Можна допомогти тим, хто цього потребує, підтримати рідних або присвятити більше часу молитві та духовним роздумам.

Водночас церковні свята не варто сприймати лише як перелік побутових заборон. Передусім це час для молитви, спокою, примирення та турботи про ближніх.

FAQ

Коли Введення в храм Пресвятої Богородиці 2026 року?

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2026 року святкуватимуть 21 листопада, у суботу. Це дата за новим церковним календарем. За старим стилем свято припадає на 4 грудня. У народі цей день також називають Третьою Пречистою.

Що не можна робити на Введення в храм Пресвятої Богородиці?

На Введення вірянам варто уникати сварок, образ, лихослів’я та недобрих вчинків. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Оскільки свято припадає на Різдвяний піст, тим, хто дотримується посту, також варто враховувати відповідні харчові обмеження. Головний зміст цього дня полягає не в побутових заборонах, а в молитві, добрих справах і духовному настрої.

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