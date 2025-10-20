ТСН у соціальних мережах

Введення в храм Пресвятої Богородиці: історія, звичаї та дата святкування 2025 року за новим календарем

Введення Пресвятої Богородиці в храм — це не просто історична подія, а духовний символ підготовки до народження Спасителя. В народі часто вживають ще одну назву — Третя Пречиста.

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025 року

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Серед дванадесятих свят Введення Пресвятої Богородиці вирізняється особливою спокоєм: це свято без освячень, урочистих обрядів та складних традицій.

Коли Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025 року за новим календарем

За новоюліанським календарем Введення Пресвятої Богородиці святкують 21 листопада. Це свято символізує початок духовної підготовки до приходу Спасителя і нагадує про чистоту, смирення та відданість, з якими Пресвята Богородиця увійшла в храм, щоб присвятити себе служінню Богу.

Історія свята

Благочестиві батьки Пречистої Діви Марії, святі і праведні Іоаким та Анна, дожили до глибокої старості, але залишалися бездітними. Вони дали обітницю: якщо Господь дарує їм дитину, вони присвятять Її служінню Богу в Єрусалимському храмі. За їхнє велике терпіння, непохитну віру і взаємну любов, Господь почув їхнє прохання — у святого подружжя народилася донька, якій ангел дав ім’я Марія, що в перекладі з єврейської означає “надія”.

Коли Марії виповнилося три роки — вік, коли за єврейським законом дитину відлучали від грудного годування — батьки вирішили виконати свою обітницю. Трирічна Діва не тільки не боялася розлуки з рідними і не плакала, а навпаки, із радістю прийняла волю батьків і погодилася на служіння в храмі.

У супроводі Іоакима та Анни, родичів і ровесниць з Назарету, з запаленими свічками в руках і співом псалмів, Марію привели до храму Господнього. Праведні батьки духовно раділи, що удостоїлися принести Богу найдорогоцінніший дар — свою єдину доньку, яка стала Його служницею.

Традиції та обряди свята Введення в храм Пресвятої Богородиці

Введення в храм Пресвятої Богородиці — одне з найспокійніших дванадесятих свят, проте його значення важко переоцінити. Воно нагадує про чистоту серця, відданість Богові та готовність до служіння.

Основною традицією цього дня є відвідування храму. Віряни молитовно згадують дитинство Пресвятої Богородиці, її відданість Господу та радість батьків, які віддали Її на служіння. Храми наповнюються світлом свічок, а у багатьох громадах проводять спільне читання псалмів та молитов, присвячених Богородиці.

Особливо шанованим є благословення дітей. Батьки приводять своїх дітей до храму, щоб посвятити їх Господу і просити здоров’я та духовного захисту. Вважається, що молитва цього дня особливо сильна і здатна оберігати малечу від негараздів.

Хоча великих освячень чи обрядових дій, як на інших святкових днях, тут немає, сім’ї прагнуть провести день у спокої, молитві та добрих справах. Часто віряни відвідують сирітські будинки, допомагають нужденним або влаштовують невеличкі акції милосердя — таким чином наслідуючи приклад святого життя Іоакима й Анни та їхньої дочки.

Свято Введення у храм Пресвятої Богородиці навчає терпінню, любові до Бога і ближніх, а його традиції зберігають дух чистоти та духовного піднесення для кожної родини.

Яку молитву читати у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці

О Всесвята Діво, Царице Неба і землі, раніше всіх віків вибрана Невісто Божа, Ти в останні часи прийшла до храму законного для заручин Женихові Небесному!

Ти залишила людей і дім батька Свого, щоб принести Себе в жертву — чисту непорочну — Богові. Ти перша дала обітницю постійного дівства. Допоможи і нам зберігати себе в чистоті і страху Божому протягом усіх днів життя нашого, щоб були ми храмами Духа Святого. Особливо допоможи усім, хто в монастирях живуть і заручили себе на служіння Богові, наслідувати Тебе, в чистоті дівства проводити життя своє, та з юних літ нести благе і легке ярмо Христове, свято зберігати обітниці свої. Ти, Всечиста, що провела усі дні юності Своєї у храмі Господньому далеко від спокус світу цього, в постійному молитовному стоянні, у всякому тілесному і духовному стриманні, допоможи і нам відбивати від себе спокуси ворожі, що від тіла, світу і диявола приходять на нас з юних літ наших. Допоможи нам перемагати їх молитвою і постом. Ти, перебуваючи з ангелами у храмі Господньому, прикрасилася усіма чеснотами, а найбільше смиренністю, чистотою і любов’ю, достойно виховала Себе, щоб бути готовою вмістити тілом невмістиме Слово Боже, дозволь і нам, що гордістю опановані, нестриманістю і лінивством, зодягнутися у всяку духовну досконалість, щоб кожен з нас за Твоєю допомогою приготував одяг весільний для душі своєї та оливу добрих діл, щоби ми не нагими а готовими вийшли назустріч безсмертному Жениху нашому і Синові Твоєму — Христу Спасителю і Богові нашому, і щоб Він прийняв нас з розумними дівами в райські оселі, де зі святими сподобив нас завжди прославляти всесвяте Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа і Твоє милостиве заступництво завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

