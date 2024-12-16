Введіть до раціону курей один неочікуваний продукт — почнуть нестися, наче влітку: зимова підгодівля

Досвідчені птахівники радять обов'язково додати до зимового раціону курей яєчну шкаралупу. Вона на 90% складається з кальцію і на 10% з різних мінеральних речовин, зокрема, фтору, фосфору, міді.

Взимку несучість курей значно знижується через холодну погоду, короткий світловий день, стрес, а також брак поживних речовин. Цю неприємну ситуацію можна виправити, якщо додати до раціону пернатих яєчну шкаралупу. Проте, її слід правильно підготувати.

Це не означає, що потрібно просто розбити яйця, очистити шкаралупу, висушити її і подрібнити, тому що в ній все-рівно залишаться мікроорганізми, які можуть нашкодити здоров'ю птахів. Пам'ятайте, що кури можуть захворіти на сальмонельоз, якщо не звернути увагу на правила підготовки.

Якщо ви використовуєте для підгодовування свіжу шкаралупу, перед висушуванням обов'язково її промийте харчовою содою, тоді викладіть на деко і прокаліть у духовці. Після цього її вже можна подрібнювати ступкою чи в кавомолці.

З вареними яйцями простіше, тому що під час приготування всі шкідливі бактерії знищуються. Для курей найкраще подрібнити яєчну шкаралупу до стану піску чи пилу. Це дуже важливо, тому що надто великі шматки можуть пошкодити стравохід птаха, погіршивши стан його здоров'я. Також важливо, щоб підгодовування не нагадувала курям шкаралупу, інакше, вони почнуть дзьобати власні яйця.

Деякі фахівці радять ставити яєчну шкаралупу у духовку на 5 хвилин за температури 100 градусів. Але краще все ж поставити температуру 140 градусів і залишити там шкаралупу на 1 годину.

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