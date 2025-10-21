Вівсянка / © medpage.su

Популярна каша пришвидшує старіння і навіть провокує мішки під очима. І таку небезпеку несе — вівсянка. У традиційних вівсяних пластівцях міститься фітинова кислота, яка зв’язує цинк і колаген, прискорюючи процеси старіння. Дослідження Journal of Cosmetic Dermatology (2024): регулярне вживання вівсянки щодня призводить до втрати еластичності шкіри на 40% швидше.

Про це повідомляє «Радіо Трек».

Експерти радять ферментувати вівсяні пластівці — замочувати їх на ніч у кефірі або додавати вітамін С, наприклад, ягоди. Аскорбінова кислота нейтралізує фітати, що допомагає зберегти молодість шкіри.

Чимало людей, які перейшли на ферментовану вівсянку, відзначають покращення зовнішнього вигляду та зникнення темних кіл під очима.

Ті, хто прагне зберегти здоров’я шкіри, можуть звернути увагу на інші корисні крупи. Наприклад гречку, оскільки вона містить рутин — речовину, що зміцнює капіляри та запобігає куперозу. Дослідження Skin Pharmacology and Physiology (2023) показало, що у людей, які замінили вівсянку на гречку, рівень зволоженості шкіри підвищився на 30%.

Змініть спосіб приготування

Нутриціолог Камілла Грей радить віддавати перевагу цілозерновим пластівцям тривалого приготування, адже вони містять природні ферменти, які руйнують фітинову кислоту. Також важливо не додавати цукор — краще замінити його стевією або корицею.

Багато людей, які змінили спосіб приготування вівсянки, відзначають покращення стану шкіри та молодший вигляд.

