Ви даремно не додаєте соду в пральну машину: вісім геніальних способів, які змінять ваше прання

Харчова сода для прання: як її використовувати / © pexels.com

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Харчова сода має лужні властивості, завдяки яким дещо змінює рівень pH води. Саме це допомагає їй посилювати дію прального засобу та працювати з деякими видами забруднень.

Але є важливий нюанс: якщо ви додаєте соду безпосередньо під час машинного прання, краще засипати її прямо в барабан, а не у відсік для мийного засобу. Також не варто використовувати її на етапі полоскання, оскільки залишки соди можуть осідати на тканині й робити рушники, постіль та одяг жорсткішими.

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Допоможе впоратися з плямами

Сода може використовуватися як попередній засіб для обробки забруднень перед пранням.

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Для більшості плям змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб отримати густу пасту. Нанесіть її на забруднену ділянку та обережно втирайте. Залиште приблизно на 20–30 хвилин, а потім видаліть залишки пасти перед тим, як покласти річ у пральну машину.

Для жирних плям спосіб дещо інший: суху соду можна насипати безпосередньо на забруднення та залишити на 8–12 годин. За цей час вона поступово вбиратиме жир із тканини.

Посилює дію прального засобу

Якщо здається, що звичайний пральний порошок або гель не справляється із забрудненнями так добре, як хотілося б, у деяких випадках допоможе сода.

Її лужні властивості сприяють ефективнішій роботі прального засобу. Для одного циклу прання можна додати близько половини склянки харчової соди.

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Цей же прийом може посилити дію хлорного відбілювача. Водночас перед використанням будь-якого засобу обов’язково враховуйте рекомендації на етикетці одягу та інструкцію виробника пральної машини.

Освіжає та допомагає відбілити речі

Не хочете використовувати хлорний відбілювач? Сода може стати більш м’яким варіантом для білих і світлих речей.

Приблизно половина склянки соди, доданої до циклу прання, може допомогти зробити білі тканини світлішими та запобігти появі жовтуватого відтінку.

Такий спосіб можна використовувати не лише для одягу, а й для простирадл, рушників та іншого домашнього текстилю.

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Рятує після випадкового прання з ручкою або крейдою

Іноді достатньо забути в кишені ручку, маркер або воскову крейду — і після прання плями опиняються не лише на одязі, а й усередині барабана.

У такій ситуації можна повторно випрати забруднені речі, додавши приблизно одну склянку харчової соди. Температуру води варто встановити максимально допустиму для конкретних речей.

Сода допоможе впоратися із забрудненнями на тканині, а також сприятиме очищенню барабана від слідів чорнила чи крейди.

Нейтралізує деякі неприємні запахи

Одна з причин, чому сода так часто використовується для прибирання, — її здатність нейтралізувати певні кислотні сполуки.

Це може бути корисним і під час прання. Зокрема, сода допомагає боротися з деякими стійкими неприємними запахами, які залишаються на тканині.

Якщо на одяг потрапила кисла речовина, спочатку промийте пляму холодною проточною водою, а вже потім нанесіть соду перед пранням.

Допоможе швидше прибрати піну, якщо пральна машина переповнилася

Надмірна кількість піни під час прання — не найпоширеніша проблема, але вона може трапитися.

Якщо з пральної машини почала виходити піниста вода, спочатку вимкніть прилад. Після цього соду можна насипати на піну: вона сприятиме руйнуванню бульбашок і вбиратиме частину води.

Це може зробити прибирання наслідків аварійного прання значно простішим.

Пом’якшує жорстку воду

Якщо у вашому будинку жорстка вода, це може впливати і на результат прання. Велика кількість мінералів у воді здатна робити тканини тьмянішими.

Харчова сода допомагає зменшити вплив жорсткої води. Для одного циклу прання можна використати близько половини склянки соди.

Вона також сприяє балансу рівня pH води, завдяки чому тканини можуть ставати м’якшими без використання традиційного кондиціонера.

Нею можна почистити праску

Сода стане в пригоді навіть за межами пральної машини.

На підошві праски з часом можуть накопичуватися мінеральні відкладення, особливо якщо ви часто користуєтеся функцією відпарювання та живете в регіоні з жорсткою водою.

Змішайте невелику кількість соди з водою до консистенції пасти. Праска при цьому має бути повністю холодною. Нанесіть пасту на суху тканину й обережно протріть підошву, після чого видаліть залишки чистою вологою серветкою.

Легкі абразивні властивості соди можуть допомогти прибрати мінеральний наліт, залишки крохмалю та навіть незначні сліди підгоряння.

Як правильно використовувати соду для прання

Головне — не сприймати харчову соду як повну заміну пральному засобу в будь-якій ситуації. Найчастіше її використовують як додатковий компонент, який може посилити очищення, допомогти з запахами або впоратися з окремими видами плям.

Якщо додаєте соду безпосередньо в пральну машину, кладіть її у барабан, а не у вбудований дозатор. Також не використовуйте її під час полоскання, щоб на тканині не залишався небажаний осад. Перед пранням перевіряйте рекомендації на ярлику одягу та в інструкції до вашої пральної машини.

FAQ

Чи можна сипати харчову соду в пральну машину?

Так, загалом використання харчової соди в пральній машині вважається безпечним, але перед цим варто перевірити інструкцію до конкретної моделі та рекомендації щодо догляду за одягом. Якщо додаєте соду під час прання, її рекомендують насипати безпосередньо в барабан, а не у відсік для прального засобу.

Скільки соди додавати в пральну машину?

Для звичайного прання в багатьох випадках достатньо приблизно ½ склянки харчової соди. Якщо йдеться про особливо сильне забруднення після випадкового прання речей із ручкою, маркером або восковою крейдою, можна використати близько 1 склянки соди. Кількість також варто співвідносити з об’ємом завантаження та рекомендаціями виробника пральної машини.

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