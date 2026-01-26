Ви думаєте, кіт просто на вас дивиться: ось як він насправді бачить свого господаря

Як кіт бачить свого господаря / © pexels.com

У котів дихроматичний зір — вони сприймають світ у відтінках сірого, синього та жовтого, тоді як червоний і зелений майже непомітні.

Природа компенсувала це неймовірними здібностями: у темряві коти орієнтуються в 6–8 разів краще за людей, помічають найтонші тіні та рухи, а їхній кут огляду сягає 200 градусів. Людське обличчя на великій відстані для них розмите — чітко вони бачать господаря лише на відстані від одного до шести метрів. Тому для кота важливі не дрібні деталі зовнішності, а голос, міміка, рухи та запах. Він сприймає людину як частину своєї соціальної групи — великого, трохи дивного кота, що забезпечує їжу та безпеку. Нявчання, тертя об ноги та інші прояви ласки — це своєрідні «дитячі» сигнали, спрямовані на «материнську» фігуру.

Очі котів — важливий інструмент комунікації. Повільне кліпання часто називають «котячою усмішкою» або «поцілунком очима», і це найвищий знак довіри. А пильний, нерухомий погляд сигналізує, що кіт уважно аналізує ваш настрій і наміри, вирішуючи, чи варто наближатися.

Науковці наголошують: коти не лише дарують емоційний комфорт, а й позитивно впливають на здоров’я. Спілкування з ними знижує стрес, зміцнює серцево-судинну систему та допомагає відчути справжнє задоволення від життя.