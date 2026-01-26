ТСН у соціальних мережах

Ви думаєте, кіт просто на вас дивиться: ось як він насправді бачить свого господаря

Коти бачать нас зовсім інакше, ніж ми звикли думати. Багато хто вважає, що тварини пильно стежать за обличчям господаря, але насправді їхній зір працює зовсім за іншими законами.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як кіт бачить свого господаря

Як кіт бачить свого господаря / © pexels.com

У котів дихроматичний зір — вони сприймають світ у відтінках сірого, синього та жовтого, тоді як червоний і зелений майже непомітні.

Природа компенсувала це неймовірними здібностями: у темряві коти орієнтуються в 6–8 разів краще за людей, помічають найтонші тіні та рухи, а їхній кут огляду сягає 200 градусів. Людське обличчя на великій відстані для них розмите — чітко вони бачать господаря лише на відстані від одного до шести метрів. Тому для кота важливі не дрібні деталі зовнішності, а голос, міміка, рухи та запах. Він сприймає людину як частину своєї соціальної групи — великого, трохи дивного кота, що забезпечує їжу та безпеку. Нявчання, тертя об ноги та інші прояви ласки — це своєрідні «дитячі» сигнали, спрямовані на «материнську» фігуру.

Очі котів — важливий інструмент комунікації. Повільне кліпання часто називають «котячою усмішкою» або «поцілунком очима», і це найвищий знак довіри. А пильний, нерухомий погляд сигналізує, що кіт уважно аналізує ваш настрій і наміри, вирішуючи, чи варто наближатися.

Науковці наголошують: коти не лише дарують емоційний комфорт, а й позитивно впливають на здоров’я. Спілкування з ними знижує стрес, зміцнює серцево-судинну систему та допомагає відчути справжнє задоволення від життя.

