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Ви можете вимовляти це слово неправильно: як правильно наголошувати слово «спина»
Ви можете навіть не здогадуватися, що неправильно наголошуєте слово «спина». Репетиторка пояснила, як його потрібно вимовляти та які ще звичні слова можуть викликати труднощі.
Деякі звичні українські слова можуть змусити замислитися навіть тих, хто добре володіє мовою. Одне з них — «спина», у якому під час вимови нерідко неправильно ставлять наголос.
Як уникати помилок у наголошуванні слів, пояснила репетиторка, яка веде TikTok під ніком «пані Тетяна».
За її словами, у низці іменників наголос припадає на корінь слова. Зокрема, правильно говорити спИна, а також слИна та кАмбала.
Інший принцип можна простежити в деяких прикметниках. У словах новИй і старИй наголошеним є закінчення. Водночас наголос може припадати на суфікс — наприклад, у словах золотИстий, бадилИстий та одноразОвий.
Репетиторка також назвала спосіб, який може допомогти визначити наголос у словах, пов’язаних із певною дією. Для перевірки вона радить дібрати однокореневе дієслово. Так, напІй можна пов’язати з дієсловом пИти, а бОязнь — із бОятися.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що означає слово «стодола», звідки воно походить і чому ця давня лексема досі зберігає зв’язок із традиційним побутом та культурою українців.