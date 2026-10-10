Ви можете вимовляти це слово неправильно: як правильно наголошувати слово «спина»

Як правильно наголошувати слово спина — поширена помилка / © Pexels

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Деякі звичні українські слова можуть змусити замислитися навіть тих, хто добре володіє мовою. Одне з них — «спина», у якому під час вимови нерідко неправильно ставлять наголос.

Як уникати помилок у наголошуванні слів, пояснила репетиторка, яка веде TikTok під ніком «пані Тетяна».

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За її словами, у низці іменників наголос припадає на корінь слова. Зокрема, правильно говорити спИна, а також слИна та кАмбала.

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Інший принцип можна простежити в деяких прикметниках. У словах новИй і старИй наголошеним є закінчення. Водночас наголос може припадати на суфікс — наприклад, у словах золотИстий, бадилИстий та одноразОвий.

Репетиторка також назвала спосіб, який може допомогти визначити наголос у словах, пов’язаних із певною дією. Для перевірки вона радить дібрати однокореневе дієслово. Так, напІй можна пов’язати з дієсловом пИти, а бОязнь — із бОятися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що означає слово «стодола», звідки воно походить і чому ця давня лексема досі зберігає зв’язок із традиційним побутом та культурою українців.

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