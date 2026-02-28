Ви миєте підлогу неправильно: скільки разів насправді потрібно прибирати вдома, щоб не нашкодити чистоті

Як часто мити підлогу / © pexels.com

Є просте емпіричне правило: підлогу шваброю достатньо мити приблизно раз на тиждень. Цього цілком вистачає для базового порядку в стандартній квартирі. Проте частота прибирання залежить від багатьох факторів: у великій родині з дітьми та домашніми тваринами підлоги можуть потребувати вологого прибирання 2–3 рази на тиждень, тоді як самотній мешканець маленької квартири може обмежитися миттям раз на два тижні.

Зрозуміти, що час братися за швабру, просто: якщо на підлозі видно пил, шерсть, липкі сліди або вона виглядає тьмяною та зношеною — прибирання необхідне. Особливо уважними слід бути людям з алергіями: пил і бруд швидко впливають на самопочуття. Перед миттям обов’язково пропилососьте або підмітайте підлогу, щоб прибрати крупний сміття.

Не менш важливо враховувати тип покриття. Плитку можна мити без побоювань і часто — вода їй не шкодить. Ламінат потребує обережності: надлишок вологи може пошкодити стики. Паркет і дерев’яні підлоги краще протирати лише злегка вологим рушником або використовувати спеціальні засоби без води.

Головна порада: не гнатися за ідеалом, але й не відкладати прибирання надовго. Чиста підлога — це не лише краса, а й здоров’я для всієї родини.