Як називали місто Дніпро в давнину / © Pixabay

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Місто Дніпро має значно глибшу та багатшу історію, аніж вважали раніше. Команда істориків YouTube-проєкту “ШІУ” провела докладне дослідження і розкрила справжню первісну назву міста, спростувавши попередні уявлення про його минуле.

Місто Дніпро: хто насправді його заснував

Українські історики спростували міт про заснування Дніпра Катериною II, вказавши, що він є лише вигадкою імперської пропаганди.

Вони наголошують, що Катеринослав був заснований на місці козацької слободи Кошові хутори. Фахівці також пояснили, що так зване “освоєння нових територій” супроводжувалось руйнуванням старих міст і створенням нових російських поселень на їхньому місці.

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Історики підкреслюють, що територія біля сучасного Дніпра була важливим стратегічним пунктом ще за часів Київської Русі. Вже в IX столітті княжі війська зупинялися на Монастирському острові, щоб відпочити перед подальшими походами на південь.

Дослідники зазначають, що на Монастирському острові 870 року було зведено монастир, ймовірно, на честь святого Андрія Первозванного.

Як колись називалося місто Дніпро: перша назва

Згідно з дослідженнями академіка Бориса Рибакова, на території сучасного Дніпра колись існувало давньоруське місто Пересічень. Це місто було важливим торговим центром для племені уличів, яке активно взаємодіяло з Київською землею та кочівниками-печенігами. Також воно слугувало базою для руської армії.

Тому перша назва цієї території — Пересічень.

До цієї думки приєднується й Олександр Поль, директор Інституту розвитку Дніпра, у своїй колонці для NV. Він підтримує висновки істориків і додає, що історія міста має ще більше значення, ніж зазвичай вважається.

Олександр Поль наголошує, що Дніпро має надзвичайно багатий історичний контекст. Він підкреслює, що після завоювання цієї території Катерині II та Потьомкіну було з чого вибирати назву. Від IX до XIII століття на цій території існувало місто Пересічень, яке було столицею руського племені уличів.

Всі назви міста Дніпро

Експерт Володимир Панченко звертає увагу на численні населені пункти, що існували на території майбутнього Дніпра, серед яких були міста, фортеці, слободи та монастирі.

Панченко відзначає, що найбільше шансів стати основою для сучасного Дніпра мали міста Самара та Новий Кодак, останнє з яких мало 5000 жителів і стало місцем, де Катерина II зупинялася під час подорожі 1787 року.

Місто неодноразово змінювало свою назву. 1798 року Павло I перейменував його в Новоросійськ, але 1801 року Олександр I повернув попередню назву. Під час визвольних змагань 1918–1921 років місто було відоме як Січеслав. Після перемоги більшовиків розглядали варіанти нових назв, зокрема Краснодніпровськ, Ленінослав або Металіст.

Остаточне радянське найменування Дніпропетровськ було присвячене більшовику Григорію Петровському.

Згідно із Законом “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні” 2016 року місто офіційно повернуло свою сучасну назву — Дніпро.